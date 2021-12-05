سعر كيلو السكر في التموين ثابت عند 8 جنيهات ونصف.. والوزارة: لا نية لرفعه

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّه لا نية لرفع سعر كيلو السكر في التموين، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب وجود احتياطي استراتيجي يكفي من السكر لمدة تزيد على 5 أشهر، فضلا عن قرب موسم إنتاج السكر الذي سيزيد من حجم الاحتياطي، مما سيؤدي إلى وفرة الكميات التي تضخها الوزارة سواء لمنافذ التموين أو للمجمعات الاستهلاكية.

سعر كيلو السكر في التموين ثابت عند 8 جنيهات ونصف

وطبقا للسعر المعلن من وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن سعر كيلو السكر في التموين يبلغ 8 جنيهات ونصف وهو السعر المدرج بقائمة السلع التموينية، الذي تنفذه منافذ البدالين عند صرف السكر على البطاقة التموينية للمواطنين حاملي البطاقات، أو عند شراء السكر كسلعة حرة من المجمعات الاستهلاكية وفروعها المنتشرة في المحافظات.

ضخ 4 آلاف طن سكر يوميا لسد احتياجات المواطنين

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يوميا 4 آلاف طن يوميا من سلعة السكر لمخازن الجملة في المحافظات والتي يبلغ عددها 1500 مخزن جملة تابعين لشركتي العامة والمصرية للجملة، والتي تمدّ منافذ صرف السلع التموينية بالسكر لصرف احتياجات ومقررات المواطنين.

ويتساوى سعر السكر المصروف على البطاقات التموينية للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني من منافذ صرف السلع، مع سعر السكر المباع كسلعة حرة لأي مواطن من فروع المجمعات الاستهلاكية حيث يباع أيضا للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات ونصف.

ومن المقرر أنَّ يزداد المخزون من سلعة السكر تزامنا مع موسم جني محصولي البنجر ‏وقصب السكر، الذي يحل موعده في شهر يناير المقبل، ولذلك تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن سلعة السكر من السلع الآمنة التي يصعب أن يحدث بها أزمة أو زيادة في سعره خلال الفترات المقبلة.

وتبلغ حصة كل فرد مقيد على بطاقة التموين من سلعة السكر «2 كيس سكر» بحد أقصى أو بحسب احتياجه.