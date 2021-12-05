طقس الإسكندرية اليوم.. رياح نشطة وارتفاع الموج ونوة قاسم بلا أمطار

يشهد طقس الإسكندرية، اليوم الأحد، ثاني أيام نوة «قاسم»، وفقاً لجدول نوات الشتاء، حيث تنشط سرعة الرياح وحركة موج البحر والتي تصل إلى 3 أمتار، مع حلول طقس غائم على المحافظة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعودة الطقس المتقلب خلال الساعات المقبلة.

ورفعت أجهزة المحافظة درجة الاستعداد القصوى تحسباً لتساقط الأمطار، والتي من المتوقع أن تهطل بنسب متوسطة، وتسببت مخاوف النوة في تأجيل امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصف الرابع الابتدائي في الإسكندرية، اليوم الأحد، على الرغم من بدء الامتحان في جميع محافظات الجمهورية.

طقس الإسكندرية اليوم الأحد

وساد طقس غائم جزئياً على مدينة الإسكندرية، حيث بلغت درجة الحرارة 21 درجة مئوية، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والتي وصلت سرعتها إلى (45 - 55 متر/ ساعة)، ما ادى إلى اضطراب الملاحة البحرية، حيث يكون البحر مضطربا جداً وارتفاع الموج من 2.5 - 3.5 متر، ويصاحب ذلك أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

نوة قاسم في الإسكندرية

فيما رفعت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ من أجل استقبال نوة قاسم مع انتشار السيارات والبدلات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، بجانب استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق، وتفريغ بيارات محطات الرفع، ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

وشدد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين، للعمل على حلها فورا، وكذلك على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حتى لا يضار أي مواطن سكندري.