أماكن تمركزات المساعدة في الإسكندرية استعدادا لـ نوة قاسم

تصدرت نوة قاسم محركات البحث العالمية «جوجل»، الأمر الذي جعل الجميع في حالة ترقب من أمرها لمعرفة ما يسفر عنه الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع بدء النوة على السواحل الشمالية للبلاد مثل الإسكندرية ومطروح، وعلى إثرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استعداداتها بوضع تمركزات المعدات بأربعة نقاط رئيسية.

نوة قاسم

ووفقا للشركة، أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن الاستعداد لـ الطقس السيئ ونوة قاسم، تم التنسيق مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتحديد نقاط تمركز فرق شركة مياه الشرب بالإسكندرية لنزح مياه الأمطار والدفع بالمعدات اللازمة للتعامل مع أي تجمعات مياه بتلك المناطق.

أماكن تمركزات المساعدة في الإسكندرية استعدادًا للنوة

وعن مناطق تمركزات المساعدة بالتزامن مع نوة قاسم، فأوضح أن نقاط تمركز فرق طوارئ شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تمتد على نطاق 4 نقاط رئيسية وهي:

1- تم الدفع بعدد (2) بدالة بالبيطاش منطقة شهر العسل.

2- كما تم الدفع بعدد (2) بدالة بمنطقة الثروة السمكي.

3- وتم الدفع بعدد (2)بدالة بحي العامرية ثان.

4- وأخيرًا تم الدفع بعدد (2) بدالة بالطريق الساحلي وبرج العرب.

وعن الاستعدادات الاستباقية لشركة مياه الإسكندرية، أوضح أنه تم تنفيذ مجرى بطول 320 متر تقريبا و بعرض 70 سم وبعمق يبدأ من 20 سم وينتهي بعمق 150 سم لتصريف الأمطار المتجمعة في نقطة المزرعة السمكية، تبدأ من نهاية كوبري ك 21 الصحراوي حتى مصرف النوبارية لتصريف مياه الأمطار في تلك النقطة.

وأكد أن شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بـ الإسكندرية يعملان في تنسيق تام للتعامل مع التغيرات الجوية والأمطار المحتملة، مشيرًا إلى جاهزية 30 بدالة من معدات الشركة الاستعانة بها عند الحاجة.

وأوضح أن غرفة عمليات الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تتابع أول بأول تطورات الموقف وتحركات وتمركزات المعدات.