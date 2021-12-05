التعليم تكشف طريقة تقييم الامتحانات الشهرية لطلاب رابعة ابتدائي 2022

حازت طريقة تقييم الامتحانات الشهرية لطلاب رابعة ابتدائي، على الكثير من عمليات البحث عبر المحرك جوجل، حيث تساءل أولياء الأمور عن طبيعة تقييم الامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم، في مادتي الغة العربية والتربية الدينية، وفقا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن اختبار ديسمبر للصف الرابع الابتدائي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ تقييم اختبارات ديسمبر التي يؤديها الطلاب الآن في المدارس تتم على مستوى المدرسة، وتحت إشراف التوجيه وإدارة المدرسة، حيث يكون التقييم عن طريق الألوان وليس الدرجات.

نتيجة الامتحانات الشهرية لطلاب رابعة ابتدائي 2022.. في نهاية العام بالألوان

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ نتيجة اختبار ديسمبر الذي يؤديه الطلاب الآن بالمدارس لن تعلن، لأن ذلك يخالف القرار الوزاري الخاص بالصف الرابع الابتدائي، وهناك تعليمات مشددة للمديريات التعليمية، للمعلمين ومدراء المدارس، بعدم إعلان نتيجة الاختبار الشهري.

وأشار المصدر، إلى أنّ نتائج الاختبارات الشهرية ونصف العام وآخر العام، لن تكون بالدرجات من الأساس، بل عن طريق الألوان، حيث تعلن النتيجة في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

التقييم الشهري لرابعة ابتدائي للوقوف على مستوى التلاميذ

وأوضح المصدر، أنّ تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي يستهدف الوقوف على مستوى التلاميذ فقط لا غير، ومساعدتهم لاكتساب المهارات، عبر فهم وتحليل وتمعن في نواتج التعلم: «لن نتعامل مع التقييمات مثل السنوات الماضية، خاصة أنّ هذه سنة نقل وبلا أي ضغوط من أي نوع».

وقال المصدر، إنّ أسئلة امتحان رابعة ابتدائي قصيرة ومتنوعة، وتشمل اختيار من متعدد وصواب وخطأ، ولا يوجد بها أسئلة حفظ وتسميع، والهدف منها قياس مستوى الطالب حتى نستطيع مساعدته على تعلم أفضل وليس وفقًا للدرجات، وتقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس طبقاً لنظام التقييم الجديد الذي يتم تطبيقه على طلاب الدفعة.