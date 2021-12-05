امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 لأول مرة بنظام التقييم الجديد

لأول مرة منذ أربع سنوات، يجلس تلاميذ الصف الرابع الابتدائي 2022 في لجان امتحانية منذ التحقوا بالمدارس في عام 2018 حيث لم تطبق عليهم أية امتحانات خلال الصفوف الثلاثة الأولى، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم ونظام التقييم الجديد.

وانطلق الامتحان في الحصة الثانية، في كل مدرسة، حيث يتضمن عشرة أسئلة تشمل القراءة والنصوص والنحو والتعبير والخط، ويتخلل كل سؤال من هذه النقاط نقطة أو اثنين أو ثلاثة ليكون الإجمالي 10 أسئلة فقط.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 .. أسئلة قصيرة ومتنوعة

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الذي يؤديها الطلاب في المدارس، تغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج، مشيراً إلى أن أسئلة الاختبار «قصيرة متنوعة»، والهدف منها قياس مستوى الطالب حتى نستطيع مساعدته على تعلم أفضل وليس وفقًا للدرجات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة هي من قامت وضع أسئلة امتحان شهر ديسمبر لرابعة ابتدائي، ويقوم موجهي العموم بالإدارات بطباعة 10 أسئلة في كل مادة من خلال بنك الأسئلة، لمدرسة بعينها، وتقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

غدا.. طلاب رابعة ابتدائي يؤدون امتحان العلوم والمهارات المهنية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول الامتحانات الشهرية للصف الرابع الابتدائي لشهري أكتوبر ونوفمبر وهي كالتالي:-

- اليوم 5 ديسمبر امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم 6 ديسمبر للعلوم والمهارات المهنية، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 7 ديسمبر لمادة الدراسات الاجتماعية + ict، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 8 ديسمبر لمادة اللغة الإنجليزية، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

- يوم 9 ديسمبر امتحان مادة الرياضيات، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.