وزير التعليم يحسم الجدل حول نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل حول إتاحة نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، مؤكداً أنه لا توجد نماذج استرشادية في نظام التعليم الجديد، لأننا نربى الطلاب على التعلم وليس التعود على أنماط امتحانيه مثل الماضي.

وقال وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن امتحانات الشهر هي في حد ذاتها هي أمثلة من طرق التقييم مثلها مثل الأنشطة داخل الكتب الجديدة، «نعلم الأطفال كيف يفكرون وكيف يتعلمون».

لا توجد نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022.. والأسئلة «قصيرة متنوعة»

وأكد وزير التعليم، أنه لا توجد نماذج امتحانات للصف الرابع الابتدائي 2022، مستبعداً أن يتم إدراج أسئلة مقالية أو اختيار من متعدد في امتحانات الصف الرابع الابتدائي؛ لأنها لا تناسب الفئة العمرية لهذه المرحلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أسئلة امتحان الصف الرابع الابتدائي ستكون «قصيرة متنوعة»، والهدف منها قياس مستوى الطالب حتى نستطيع مساعدته على تعلم أفضل وليس وفقًا للدرجات.

وقال الوزير، إنه سيتم عقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي عن شهري أكتوبر ونوفمبر يوم 5 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن الامتحانات ستكون على مستوى الإدارة، وكل مدرسة سيكون لها «امتحان مختلف».

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد وجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المواد الأساسية والمقرر أن يبدأ يوم 5 ديسمبر المقبل على النحو التالي:

- يوم 5 ديسمبر، لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وسيكون زمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 6 ديسمبر للعلوم والمهارات المهنية، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 7 ديسمبر لمادة الدراسات الاجتماعية + ict وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 8 ديسمبر لمادة اللغة الإنجليزية وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

- يوم 9 ديسمبر امتحان مادة الرياضيات وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.