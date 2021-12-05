القاهرة: إزالة 66 عقارا متبقية بعزبة أبو قرن ونقل سكانها الشهر الجاري

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه يجرى العمل على نقل باقي سكان عزبة أبو قرن بحي مصر القديمة إلى وحدات سكنية مجهزة بمشروع «معا» بمدينة السلام، لافتة إلى إزالة أغلب العقارات ونقل معظم السكان، وسيتم الانتهاء من إزالة 66 عقارا متبقية خلال الشهر الجاري، ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتحديدا الخطرة.

إزالة أغلب العشوائيات

وأضافت نائب محافظ القاهرة لـ«الوطن»، أن مصر القديمة تشهد أعمال تطوير واسعة النطاق، ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية، حيث تم إزالة أغلب المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال سكن لائق داخل مشروعات سكنية مجهزة بالكامل من خدمات ومرافق، وحاليا تستمر أعمال الاخلاء والتسكين الفوري للمواطنين من عزبة أبو قرن.

استمرار أعمال الإزالة

وأشارت إلى استمرار أعمال الازالة الجارية بعزبة أبو قرن العشوائية، مؤكدة أن الدولة وعدت فأوفت بتغيير حياة المواطنين للأفضل، ويتم حاليا تذليل أي عقبات تظهر بشكل فوري لنقل السكان وانتشالهم من بؤر عشوائية تفتقد للخدمات والمرافق.

وأكدت نقل أكثر من 4 آلاف أسرة وإزالة نحو 1350 عقارا خلال الفترة الماضية، وسط فرحة الأهالي بنقلهم لمساكن جديدة بمشروع «معا» بحي السلام مؤثثة ومجهزة بالكامل.

وأوضحت أن إزالة عزبة أبو قرن يفتح الباب لاستكمال تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، للبدء في تنفيذ المشروع القومي والحضاري «تلال الفسطاط»، والذي يحمل في طياته عاصمة جديدة وبصمة مبهرة لتاريخ عريق وبعدا أثريا تراثيا عظيما.

وأكدت نائب المحافظ، أن ملف العشوائيات ظل ملفا شائكا لعقود طويلة تعاني منه القاهرة، وكانت آلاف الأسر تعيش في خطر داهم، ما بين صخور معرضة للسقوط عليهم ومناطق غير مؤهلة ومساكن خطرة وحيوانات ضالة وحشرات وغيرها، ودون أي مرافق، إلى أن قامت القيادة السياسية بالتأكيد على أهمية القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطن.