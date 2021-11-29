الإسكان تواصل حملاتها للقضاء على العشوائيات والإشغالات بالمدن الجديدة

واصلت أجهزة المدن الجديدة حملاتها لضبط المخالفين، والقضاء على العشوائيات في مهدها، وشنت العديد من أجهزة المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية، حملات مكبرة لإعادة الإنضباط للشارع، وكشف المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن شن حملات مسائية مكبرة تستهدف المرور على المجمعات والمحال التجارية المخالفة لإزالة الإشغالات وضبط كافة المخالفات، بالتعاون مع قسم شرطة المرافق بالمدينة وجميع الإدارات المختصة بالجهاز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بشكل فوري، للحد من المخالفات، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة .

بشارة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

من جانبه، أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استمرار حملات إزالة الإشغالات، وتنفيذ قرارات غلق وإزالة وتصحيح الأوضاع ببعض المناطق بالمدينة، لحين استقبال العام الميلادي الجديد.

«الغيطي»: الحملات تستهدف جميع أحياء المدينة

وأكد «الغيطي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات تستهدف جميع أحياء المدينة، خاصة المحال والأسواق التجارية، كما تستهدف إعادة الإنضباط للمحاور الرئيسية والشوارع الداخلية للحد من ظاهرة الباعة الجائلين لتيسير حركة سير السيارات والمواطنين، وإعادة المظهر الحضاري للمدينة، واستمرار المتابعة الميدانية اليومية لرصد المخالفات، وسرعة التعامل معها.

سلمان: إعادة الإنضباط للشوارع والميادين الرئيسية

وأكد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن اللجنة المشكلة من إدارتي التنمية والأمن وشرطة التعمير، نفذت عدة قرارات لإزالة التعديات بالمشايات الفاصلة بين قطع الأراضي، وإزالة العديد من المخالفات المتعلقة بافتراش بعض المواطنين للشارع لإعادة الإنضباط للشوارع خاصة المحاور المرورية والطرق الرئيسية، لتيسير حركة المرور والمواطنين.

وأكد «سلمان»، أن جميع إدارات الجهاز تواصل عملها بالمتابعة المستمرة لرصد المخالفات وإزالة التعديات ورفع الإشغالات بجميع أحياء المدينة للقضاء على الإشغالات والعشوائيات في مهدها، وإعادة المظهر الحضاري لجميع الأحياء السكنية بالمدن الجديدة .

تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار كورونا

وفى سياق متصل، شدد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيح زايد، على مسئولي إدارة التنمية والقطاعات المختصة بضرورة التصدي لأي مخالفات ومتابعة الأعمال يوميا وسرعة التعامل مع أي مخالفات، مشيراً إلى ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، والعمل على التحرك السريع والاستجابة الفورية، لبلاغات الإشغالات، والتأكد من انضباط حركة المرور، وعدم السماح للمواطنين بافتراش الأرصفة والميادين العامة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأضاف المهندس مصطفى فهمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تنفيذ العديد من قرارات سحب رخص المحال المخالفة للنشاط، أو الإشتراطات البيئية، كما يتم شن حملات مسائية لإزالة الإشغالات والمخالفات بما يضمن عدم استمرار المخالفات، أو إستفادة المخالفين .

وفي مدينة العاشر من رمضان، شنت الإدارات المعنية عدة حملات مكبرة بقيادة المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز المدينة، بالتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشيراً إلى إعادة الشيئ لأصله، بجميع المخالفات المرصودة على نفقة المخالفين، وذلك بالبناء بالطوب للمحال المخالفة، والتي حول أصحابها النشاط من تجاري إلى سكني، طبقا للتعاقد مع الجهاز عند الإستلام.

حملات مكبرة لفض الأسواق العشوائية

وفي مدينة السادس من أكتوبر، كشف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة، عن شن عدة حملات مكبرة لفض الأسواق العشوائية، التي يقيمها بعض المواطنين بالمخالفة للقانون، ورفع كافة إشغالات الباعة الجائلين تحت إشراف نواب رئيس الجهاز، ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع أمن الجهاز، للقضاء على العشوائيات والإشغالات والتيسير على المواطنين وضبط حركة المرور، مؤكداً عدم التهاون في تطبيق القانون ومحاربة كافة أشكال العشوائيات وصورها.