اكتشاف إصابة 10 على متن سفينة أمريكية بكورونا.. 3 آلاف راكب في ورطة

لا يزال فيروس كورونا يهدد العديد من الدول، حيث أصيب 10 أشخاص بفيروس كورونا المستجد خلال رحلة بحرية على متن سفينة سياحية تابعة لشركة «نرويجيان كروز لاين» الأمريكية، بالقرب من مدينة «نيو أورليانز» الأمريكية.

وصرحت وزارة الصحة في مدينة «لويزيانا» الأمريكية، في بيان صحفي، اليوم، بأنَّ السفينة حملت أكثر من 3 آلاف و200 راكب، حيث توقفت خلال الأسبوع الماضي في كل من بليز وهندوراس والمكسيك، مضيفة أنَّ السفينة غادرت مدينة «نيو أورليانز» في 28 نوفمبر الماضي، و من المقرر أن تعود نهاية هذا الأسبوع الجارى.

الإجراءات الاحترازية على متن السفينة

وأضاف البيان أنَّ بعد اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا، التزمت ادارة السفينة ببروتوكولات الحجر الصحي والعزل المناسبة، حيث أن جميع الركاب سيخضعون لاختبارات و فحوصات طبية قبل العودة إلى «نيو أورليانز»، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز» العربية.

الحجر الصحي للركاب المصابين بفيروس كورونا

وطالبت شركة «نرويجيان كروز لاين» من الركاب وأفراد الطاقم، شهادات الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، و ذلك قبل 14 يومًا على الأقل من المغادرة، كما قال المسؤولون إنَّ أي راكب مصاب بفيروس كورونا، سيذهب مباشرة إلى منزله، أو سيعزل في أماكن محددة ستوفرها السلطات.

تعليق الرحلات البحرية لمواجهة فيروس كورونا

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد أصدرت أمرا بعدم الإبحار في مارس عام 2020، فيما توقفت حركة السفن في يونيو الماضي، وووفقا لمتطلبات الصحة والسلامة الجديدة بدأت سفن الرحلات البحرية في مغادرة الموانئ الأمريكية.

ارتفاع حصيلة الإصابات حول العالم

وأكّدت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، اليوم، أنَّ حصيلة الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 265 مليونًا و387 ألفًا و764 حالة إصابة، فيما جاء إجمالي الوفيات 5 ملايين و248 ألفًا و738 وفاة.