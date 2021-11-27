استشاري مناعة بجوهانسبرج: زيادة ملحوظة في إصابات كورونا بجنوب إفريقيا

قال الدكتور أيمن قاسم، استشاري المناعة والبحوث الطبية بجوهانسبرج في جنوب أفريقيا، إن هناك عمليات مسح جينية لعينات تم جمعها من جميع مناطق جنوب إفريقيا، وهي عمليات بدأت منذ زمن طويل، منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ونتج عنها وجود بيانات تشير لوجود سلالة جديدة لكورونا، داخل جنوب أفريقيا، موضحًا أننا نتعامل مع سلالة جديدة، ولكن المعلومات الموجودة عنها قليلة والدراسات حولها مازالت قليلة، وما يثار حول المتحور الجديد مجرد تكهنات.

ما يثار حول المتحور الجديد «أوميكرون» مجرد تكهنات

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن جميع المعلومات التي يتم تداولها حول المتحور الجديد «أوميكرون»، وأنه أكثر انتشارًا، هي مجرد توقعات وغير مؤكدة، وهناك احتمالية لإعادة الإصابة لمنع سبق إصابته بالفيروس، موضحًا أن الملاحظ أن هناك زيادة في عدد الإصابات اليومية، 2800 حالة جديدة مقابل 100-200 حالة يوميًا خلال الفترة السابقة.

نسبة الشفاء من كورونا بجنوب أفريقيا تصل لـ94%

وأشار استشاري المناعة والبحوث الطبية بجوهانسبرج، إلى أنه ليس هناك دليل على أن السلالة الجديدة سبب زيادة الحالات، وهناك احتمال بتوقع لإغلاق مشدد للدولة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن نسبة الشفاء من كورونا بجنوب أفريقيا تصل لـ94% حتى مع متحور «دلتا»، وهناك ملاحظة لانتشار الفيروس خلال الفترة الحالية بين الشباب، مشددًا على أن أفريقيا ملتزمة بالإجراءات الاحترازية لكن ليس هناك قلق زائد عن حدة من السلالة الجديدة.