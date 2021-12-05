تفاصيل طرح 507 وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل: مساحات تصل لـ110 أمتار

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تفاصيل إتاحة وحدات سكنية بمشروع «درة الوادي» في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس علي حسن محمد، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن.

وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل

وأوضحت وزارة الإسكان، أنّ الوزارة بصدد توفير نحو 507 وحدات سكنية بمشروع «دُرة الوادي» في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بمساحة 110 متر مربع للوحدة تقريبًا كاملة التشطيب، وذلك بما يتلاءم مع شروط مبادرات التمويل العقاري، وسيتمّ طرح الوحدات في إعلانات متتالية بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتمّ طرح 160 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من البروتوكول، ويتمّ طرح الوحدات المتبقية تباعًا مع تحديد سعر الوحدات وفقًا لشروط كل إعلان.

شروط الحصول على شقة في مشروع درة الوادي

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنَّ الوحدات السكنية المقرر طرحها سوف تخضع لمبادرة البنك المركزي المصري، للعملاء منخفضي ومتوسطي الدخل ممن تنطبق عليهم الشروط بفائدة 3% متناقصة ولمدة أقصاها 30 عامًا، وذلك وفقًا للشروط الآتية:

- أن يكون العميل مصري الجنسية.

- أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من منخفضى الدخل من كافة مصادر دخله لا يتجاوز مبلغ 4500 جنيه شهريًا للأعزب، ومبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر).

- أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من متوسطي الدخل من كافة مصادر دخله لا يتجاوز 10 آلاف جنيه شهريًا للأعزب ومبلغ 14 ألف جنيه شهريًا للأسرة.

- أن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم وكاملة التشطيب.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي المصري.

- أن تكون استفادة العميل لوحدة سكنية واحدة فقط.