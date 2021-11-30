تعرف على مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة المنصورة الجديدة

تضم مدينة المنصورة الجديدة، العديد من المشروعات السكنية، حيث تضم عدد كبير من الوحدات السكنية داخل مشروعات «إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي متميز».

وتعد مدينة المنصورة الجديدة، نافذة الدلتا السياحية، وواحدة من مدن الجيل الرابع، وتطل على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترا، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة نحو 2063 فدانًا، وتضم المدينة، عددا من المباني والخدمات، وتشمل «المركز الطبي - المدارس - الأسواق التجارية - المساجد»، وكذلك مشروع تنفيذ محطة محولات الكهرباء، ومشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة.

«الوطن»، تستعرض مشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة المنصورة الجديدة، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق.

مشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة المنصورة الجديدة

- جاري الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية «196 عمارة سكنية»، بمشروع «سكن مصر»، للإسكان المتوسط.

- جاري الانتهاء من تنفيذ 11.232 وحدة سكنية، 468 عمارة، بمشروع «JANNA»، للإسكان الفاخر.

- يجرى تنفيذ 58 عمارة بمشروع «سكن لكل المصريين»، بنسبة إنجاز 85%.

- تنفيذ 1149 فيلا «منفصلة – متصلة – شبه متصلة»، تضم 2103 وحدات، وتشمل «499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة».

- الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم.

- يضم الكورنيش «ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال».

- جاري تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية «2 مدرسة تعليم أساسي - مركز صحي - 8 أسواق تجارية - مركز شرطة وإطفاء».

- جاري تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة، شرق المرحلة الأولى على مساحة 127 فداناً.

- تضم جامعة المنصورة الجديدة، عددا من الكليات، وهي: «كلية المعاملات القانونية الدولية وكلية إدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية هندسة 1 – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – كلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم – الطب البشرى – كلية صيدلة – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات – المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان – صالات رياضية ومعارض خارجية مفتوحة».