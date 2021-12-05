التنشيط السياحي: مصر مستعدة لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم

التقى عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أحد أهم منظمي الرحلات بالسوق الروسي، وعدد من ممثلي شركات السياحة الروسية بمدينة الغردقة، في إطار الرحلة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع أحد أهم منظمي الرحلات بالسوق الروسي، في الفترة من 1 وحتى 8 ديسمبر الحالي، تحت عنوان Experience Egypt لـ130 شركة سياحة روسية.

أهداف الرحلة التعريفية

وتهدف الرحلة بحسب بيان، إلى تعريف شركات السياحة الروسية بالمقصد السياحي المصري، وما يتمتع به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية متميزة ومختلفة، إضافة إلى زيارة عدد من المدن السياحية المصرية، وبينها الغردقة والأقصر والقاهرة.

مصر مستعدة لاستقبال السائحين من جميع أنحاء العالم

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عمق العلاقات التي تربط بين روسيا ومصر، مشيرا إلى أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، وبينها مجال السياحة، لافتا إلى إعلان 2021 عام للاحتفال بالتبادل الإنساني المصري الروسي، معربا عن سعادته باختيار السائحين الروس مصر لتكون وجهتهم السياحية المفضلة، مؤكدا جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال جميع السائحين من كل دول العالم.

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، والأنماط السياحية التي يتميز بها، إضافة إلى الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، وتشجيع منظمي الرحلات على تنظيم الرحلات السياحية إليها، كما استعرض جهود وزارة السياحة والآثار في تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للسائحين خلال زيارتهم لمصر، وبينها تفعيل خدمة الرسائل النصية للسائحين عند وصولهم لمصر للترحيب بهم، والتي تتضمن الخط الساخن للوزارة لتلقي مقترحاتهم وشكواهم والرد على استفساراتهم، إضافة إلى أرقام طوارئ الشرطة والإسعاف.

الإجراءات المطلوبة لدخول السائحين إلى مصر

وتطرق اللقاء للحديث عن الإجراءات المطلوبة لدخول السائحين إلى مصر، لافتا إلى جهود الدولة المصرية في حال الإصابة البسيطة لأحد السائحين بالفيروس، كما ألقى الضوء على الحملات الترويجية المشتركة (Co - Marketing) والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمي الرحلات للترويج للمقصد السياحي المصري.

وتحدث أيضا عن جهود الدولة لخلق منتج سياحي جديد متكامل، مثل دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية من خلال عدة عناصر، بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية، عن طريق استحداث خطوط طيران تربط بين المحافظات السياحية المختلفة، وفي إطار ذلك تم إطلاق خط طيران بين شرم الشيخ والأقصر.

وفي نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على عقد المزيد من اللقاءات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الجهود لتطوير التعاون المشترك والترويج السياحي بين البلدين.