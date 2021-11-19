«مستقبل وطن» يواصل «معا نطمئن» للتسجيل والتطعيم بلقاح كورونا ببني سويف

واصل حزب «مستقبل وطن» أمانة محافظة بني سويف، حملة «معا نطمئن»، لليوم العاشر على التوالي، بالتعاون مع مديرية الصحة في المحافظة، وحث المواطنين على التسجيل وتلقي لقاح فيروس كورونا بمختلف قرى المحافظة، في إطار الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، والنائب حسام العمدة، أمين الحزب في محافظة بني سويف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بالمحافظة.

«معا نطمئن» حملة يشارك بها قيادات ونواب واعضاء حزب مستقبل وطن

ويشارك في حملة «معا نطمئن»، قيادات ونواب وأعضاء وأمانات وشباب حزب «مستقبل وطن» في جميع أمانات المراكز بإشراف الدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب امين تنظيم الحزب بالمحافظة، بالمساهمة مع مديرية الصحة، للتوعية لمواجهة كورونا، والتيسير على المواطنين للتسجيل وتلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال التدشين للحملة والتعبئة المجتمعية.

وقال النائب حسام العمدة، إن حملة الحزب مستمرة في تقديم كامل الدعم للتيسير على المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك تخفيفا على كبار السن وعلى المواطنين، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، حيث تشهد الحملات إقبالا كثيفا من المواطنين على مقرات الفرق المتنقلة التي يجرى الإعلان عنها يوميا عبر صفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حملة الحزب للتسجيل والتطعيم بلقاح كورونا تلقى إشادة من المواطنين

وتلقى حملة الحزب للتسجيل والتطعيم بلقاح فيروس كورونا، إشادة من المواطنين على حسن الاستقبال وسرعة أداء وإنهاء الإجراءات، وذلك بعد قيام المواطنين بالتوجه إلى مقر التطعيم فور التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة دون انتظار موعد للتطعيم.