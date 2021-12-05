مفارقة في قصة أول طبيب هندي يصاب بأوميكرون: لم يغادر بلاده ولا يعرف سبب العدوى

يواصل متحوّر أوميكرون انتشاره في العالم كأحدث السلالات المتحورة لفيروس كورونا (كوفيد – 19)، في وقت لا يزال المتخصصون لم يصلوا إلى توصيف كامل لطبيعته، إلا أن المتحوّر الذي وصل الهند كان بين ضحاياه أحد الأطباء الذي قدم وصفا دقيقا للأعراض التي تظهر على المصابين به، بحسب ما نقلت قناة «سكاي نيوز».

والهند هي واحدة من الدول التي تأثرت بشدة بفيروس كورونا، خصوصا مع تفشي سلالة دلتا، إذ أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن 35 مليونًا على الأقل أصيبوا بالفيروس، بينما سقط أكثر من 470 ألفًا توفوا بالفيروس.

أعراض متحور أوميكرون التي ظهرت على الطبيب الهندي

وللمصادفة فإن الطبيب يبلغ من العمر 46 عامًا وهو حتى الآن من بين 4 حالات أعلنت السلطات الصحية الهندية رسميا إصابتهم بمتحوّر أوميكرون، حيث يقبع في العزل بإحدى مستشفيات مدينة بنجالور جنوب الهند.

أما عن الأعراض التي ظهرت على الطبيب الهندي المصاب بمتحوّر أوميكرون، فأوضح أنه شعر بآلام في الجسم وقشعريرة ونوبة دوار، كما ارتفعت درجة حرارته إلى 38.5 بعد 3 أيام من نتيجة الاختبار الإيجابية بفيروس كورونا.

الطبيب الهندي المصاب بمتحور أوميكرون: المتحور لا يشكل خطرا على الحياة

ذكر الطبيب الهندي كذلك أنَّه لم يكن يعاني صعوبات في التنفس، كما كانت مستويات الأكسجين في الدم طبيعية عند حوالي 95، مطمأنا الجميع بأنَّ المتحوّر الجديد أوميكرون لا يشكّل تهديدًا للحياة، وإنَّه يشعر أنَّه بخير.

الأمر الملفت للنظر في إصابة الطبيب الهندي، حسب تصريحه، أنَّه لا يعرف من أين انتقلت له عدوى الإصابة بمتحوّر أوميكرون، إذ أنه لم يسافر إلى أي من الدول التي أعلن اكتشاف حالات إصابة بالمتحور الجديد فيها.

ودعا الطبيب إلى ضرورة الهدوء التام حيال متحوّر أوميكرون مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بمجرد الشعور بالأعراض المشابهة لفيروس كورونا والخضوع للعزل وإحراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بداية ظهور متحور أوميكرون في جنوب أفريقيا

وفي 24 نوفمبر الماضي، أبلغت السلطات الصحية في دولة جنوب إفريقيا منظمة الصحة العالمية باكتشاف متحور جديد، أطلقت عليه المنظمة «أوميكرون»، وأكدت أن الوضع بشأنه مقلق.

ولا يزال المتخصصون في جنوب أفريقيا يحاولون الوقوف على خصائص متحور أوميكرون، الذي وفقا لهم بدأ يصيب الأطفال وكذلك كبار السن إلى جانب الشباب، إلا أنه لم يتمّ الإبلاغ بعد عن حالات وفاة به.