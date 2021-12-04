أستاذ أوبئة: رغم انتشار متحور كورونا «أوميكرون» عالميا لا توجد وفيات به

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه تم رصد حالات مصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» في أكثر من 37 دولة حتى الآن، منذ الإعلان الرسمي عن ظهور متحور جديد في دولة جنوب أفريقيا خلال الأيام، وسط حالة من الترقب من العالم بسبب خطورة المتغير الجديد للفيروس والذي أثار حالة من القلق بشأن التغيرات التي طرأت على المتحور الجديد.

انتشار أوميكرون في37 دولة

وأضاف عنان في تصريحات لــ«الوطن» رغم انتشار المتحور الجديد في 37 دولة حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي حالات توفيت بسبب «أوميكرون»، ولكن مازال هذا الأمر قيد الدراسة لا يمكن القول أن المتحور الجديد لا يؤدي إلى الوفاة، مشيرا أن التحدث عن أعراض أوميكرون لا يمكن أن تكون دقيقة أو صحيحة بنسبة 100% لأنها مجرد افتراضيات.

لابد من الحصول على إجابات هذه الأسئلة لمعرفة خطورة أوميكرون

وتابع أستاذ الأوبئة، أنه يتم الآن دراسة الحالات المصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون من خلال العديد من التساؤلات وعند الحصول على إجابات دقيقة بشأن المتحور الجديد يمكن أن الحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالمتور الجديد أوميكرون، وتتمثل هذه الأسئلة في:

- هل الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد حصلت على لقاح كورونا أم لا؟

- مدى سرعة انتشار المتحور وسرعة انتشاره وتسببه للعدوى؟

- هل يوجد تشابه بين أعراض المتحور الجديد ومتحور دلتا بلس؟

- مدى تأثير أصحاب الأمراض المزمنة بمتحور أوميكرون؟

- هل متحور أوميكرون يسبب الوفاة أم لا؟

التدابير الوقائي خير طريقة للوقاية من الفيروس

وأكد عنان، على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا أو المتحورات الجديدة المعتلقة بالفيروس وذلك من خلال اتباع بعض التدابير التي تتمثل في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدني عند التواجد مع الآخرين، التواجد في أماكن تهوية جيدة».