إنجلترا تفرض قيودًا صارمة على القادمين إليها خوفا من متحور «أوميكرون»

فرضت الحكومة البريطانية قيودًا خاصة على الرحلات القادمة إليها اليوم السبت وسط حالة من القلق من تفشي متحور فيروس كورنا الجديد «أوميكرون»، قائلة إن جميع القادمين إلى إنجلترا سيتعين عليهم إجراء اختبار للفيروس قبل الصعود على متن رحلاتهم.

وضع قيود على السفر

وأعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، أن بلاده بدأت في وضع قواعد صارمة وشروطًا جديدة ستطبق اعتبارا من الساعة 4 من صباح الثلاثاء، بتوقيت لندن، حسبما أكدت شبكة «سكاي نيوز» في تقرير لها.

وكشف وزير الصحة البريطاني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن اتخاذ حكومته بعض التدابير الاحترازية لمواجهة المتحور الجديد، قائلاً: «في ضوء أحدث البيانات سنتخذ مزيدا من الإجراءات لإبطاء انتشار متحور اوميكرون».

وأوضح «جافيد»، أن بلاده اعتمدت خطة بوضع بعض الدول على القائمة الحمراء أخرها نيجيريا، مؤكدًا أنه سيتم حظر جميع الركاب القادمين من هناك باستثناء المقيمين منهم في المملكة المتحدة وأيرلندا، وسيتعين عزل هؤلاء الأشخاص في مرافق الحجر الصحي المخصصة، وفق ما ذكرت «الأسوشيتد برس» الأمريكية.

وأضاف وزير الصحة في بريطانيا، أن متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» له علاقة بحالات بدولة نيجيريا، منها 27 حالة في إنجلترا.

رادع رئيسي للسفر

من ناحيتها أكدت كارين دي، الرئيسة التنفيذية لاتحاد مشغلي المطارات، أن القيود الجديدة التي ستتخذها بلادها بمثابة رادع رئيسي للسفر رغم أن المطارات وصناعة السفر كانت تأمل في زيادة طفيفة خلال موسم الأعياد مضيفة أن هذه ضربة للطيران والسياحة.

وسجلت وزارة الصحة البريطانية، 42848 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس السبت، بالإضافة إلى 127 حالة وفاة، وبتسجيلها أكثر من 145 ألف حالة وفاة بالفيروس تأتي بريطانيا المرتبة الثانية في أوروبا بعد روسيا حسبما أكدت شبكة سكاي نيوز.