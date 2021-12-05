«الشقصي»: ثقافة التطوع في تزايد مستمر خاصة بالمنطقة العربية (فيديو)

قال سعيد الشقصي، مدير أول إدارة المتطوعين في معرض «إكسبو دبي 2020»، إن برنامج المتطوعين في المعرض أحد أهم البرامج المصاحبة للمعرض بوجود 30 ألف متطوع يمثلون أكثر من 180 جنسية.

نحتفي في اليوم العالمي بالتطوع بالجهود الكبيرة التي يقدمونها

وأضاف مدير أول إدارة المتطوعين في معرض «إكسبو دبي 2020»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «نحتفي في اليوم العالمي بالتطوع، بالجهود الكبيرة التي يقدمونها وبخاصة أنهم موزعين على كل الأدوار منذ دخول الزائر مرورا بكل الخدمات المقدمة».

ثقافة التطوع في تزايد مستمر وبخاصة في المنطقة العربية

وتابع مدير أول إدارة المتطوعين في معرض «إكسبو دبي 2020»، أن ثقافة التطوع في تزايد مستمر وارتفاع كبير وبخاصة في المنطقة العربية: «نتكلم عما يسمى بالتطوع التخصصي، والذي يصب بشكل مباشر في تنمية مهارات المتطوع في مجالات محددة يختارها المتطوع بنفسه، فالعمل التطوعي مهم وجزء من ثقافتنا العربية وديننا».

إصدار قوانين لتطوير العملية التطوعية بالإمارات

وأوضح مدير أول إدارة المتطوعين في معرض «إكسبو دبي 2020»، أنه جرى إصدار قوانين لتطوير العملية التطوعية بالإمارات، و«بالنسبة لي أعتبر أن العمل التطوعي متنفس، وسخرته لخدمة بعض الأمور التي كنت أطمح لها بشكل شخصي على مستوى العمل الإنساني، وكان للإمارات مشروعات في تنزانيا وبعض الجزر التابعة لماليزيا، وشارك معنا في مختلف الرحلات أطباء ومهندسين وغيرهم ودعموا مشروعاتنا».

وحول مؤسسة الأمل، أكد مدير أول إدارة المتطوعين في معرض «إكسبو دبي 2020»، أنه جرى إطلاقها قبل 3 أعوام بعد سنوات من التجارب الشخصية التي مرّ بها وزملاؤه في مجال التطوع، حيث عملوا على خلق إطار منظم للجهود الفردية: «دمجنا بين قطاعي السياحة والعمل التطوعي، ونعمل بمفهوم جديد في المنطقة لكنه دارج في العالم بشكل عام، فقطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، حيث نستهدف أن يشارك السائح في أعمال تطوعية وتعزيز تجربته كمسافر وفي نفس الوقت تعود بالنفع تعود على الدول».