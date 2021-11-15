فتح باب التطوع للعمل «بدون أجر» في مدارس نجع حمادي

أعلن راجح صابر الطيب، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، عن فتح باب التطوع للعمل بمدارس نجع حمادي، من حملة المؤهلات العليا، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتحقيق عام دراسي منضبط بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2021/ 2022، بنظام التطوع بدون أجر، طبقاً للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20/ 9/ 2021.

العمل مجاناً في المدارس في نجع حمادي

وأشار «الطيب» إلى أن العمل بالمدارس يكون بنظام التطوع (مجاناً) من حملة المؤهلات العليا التربوية، وينحصر عمل المتطوع في معاونة المعلمين طبقًا لما يتم تكليفهم به من خلال مشرف المادة، داخل كل مدرسة تحتاج إلى معلمين جدد.

وتابع مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي أن يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدون لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، على أن تكون الأولوية في العمل بنظام الحصة لمعلمي المواد الأساسية.

عدم مشاركة المتطوع في أعمال الامتحانات

وأكد «الطيب» على ضرورة مراعاة عدم اشتراك المتطوع في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، وتتم الاستعانة بهم من بداية العام الدراسي وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.

وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في وقت سابق، الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2021، بشأن سد العجز في أعضاء هيئة التدريس استعداداً للعام الدراسي 2021/ 2022.