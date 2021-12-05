إجراء أول قسطرة علاجية لإصلاح عيب خلقي لقلب طفلة بـ«تخصصي بني سويف»

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، إجراء أول حالة قسطرة علاجية لإصلاح عيب خلقى بالقلب لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، من قرية إهوه بمحافظة بني سويف، في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار واستكمالا لخطة تطوير الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.

وقال مدير عام المستشفى إنه تم مناظرة الحالة بواسطة الدكتورة أمل السيسي استشارى قسطرة قلب الأطفال والفريق الطبي المعاون، وتم استكمال فحوصات المريضة لتحديد خطة العلاج اللازمة، طبقا للمعايير الطبية العالمية المتبعة لمثل هذه الحالات.

الطفلة كانت تعاني من عيب خلقي منذ الولادة

من جانبها قالت الدكتورة أمل السيسي، إنه تم مناظرة حالة الطفلة، حيث تبين أنها تعاني من عيب خلقي بالقلب منذ الولادة لثقب بين الأذين الأيمن والأيسر بمقاس يتعدى 8 مم، وأُجري التدخل بجهاز القسطرة بمستشفى بنى سويف التخصصي، وباستخدام جهاز كريير يفورم 25، حيث تم إصلاح الثقب عن طريق الدخول من الشريان الفخذي الأيمن للطفلة حتى الوصول لمكان الثقب وإصلاحه، حيث تعد تلك التقنية هى الأحدث عالميا فى علاج مثل هذه الحالات، حيث أنها جنبت الطفلة إجراء عملية القلب المفتوح مع الوصول لنفس النتيجة.

نقل الطفلة لحجرة الملاحظة برعاية الأطفال وخروجها خلال ساعات

وأضافت بعد انتهاء العملية تم تحويل الحالة لاستكمال العلاج والملاحظة برعاية الأطفال بالمستشفى، تحت إشراف استشارى الأطفال، حيث من المتوقع خروجها من المستشفى بعد استقرار الحالة في غضون 24 ساعة من الإجراء.

ووجهت «السيسي» الشكر لإدارة المستشفى للمساهمة فى تحقيق الانجاز وباقى الفريق الطبى المعاون والمكون من الدكتورة انيا الشريف استشاري التخدير، والدكتور محمد جمال عبدالعظيم طبيب رعايه قلب الأطفال بالمستشفى.

وقال الدكتور محمد جمال نائب مدير عام المستشفى والمشرف على المبادرة الرئاسية لقوائم الإنتظار بالمستشفى، بأن تكلفة الجهاز المستخدم للعملية تتجاوز خمسين ألف جنيه للحالة الواحدة، وأن التكلفة الإجمالية للعملية بإضافة باقي التكاليف تتجاوز ثمانون ألف جنيه، وتم إجرائها على نفقة المبادرة الرئاسية دون تحمل أهل المريض أي أعباء مالية.