مستشار بـ«الأمم المتحدة»: لا توجد أرقام حقيقية حول مصابي «الإيدز» في الوطن العربي

40% من الإصابات فى أفريقيا تمت تحت تأثير الكحول.. وختان الإناث يزيد من معدل الإصابة لدى السيدات

قال الدكتور إيهاب الخراط، مستشار برنامج الأمم المتحدة للإيدز، مدير برنامج الحرية للإدمان والإيدز، إن المتعايشين بفيروس نقص المناعة المكتسبة «إيدز»، يعانون من «وصم المجتمع»، رغم التقدم العلمى والحضارى، مشيراً فى حواره لـ«الوطن»، إلى أن الأرقام التى تُعلن فى الدول العربية حول أعداد المصابين غير دقيقة، بسبب تخوف فئة كبيرة من الفحص والخضوع للعلاج حتى لا يتم وصمهم اجتماعياً، داعياً المصابين إلى ضرورة تلقى لقاحات «كورونا» وأنها آمنة ولا يوجد بها أى مشكلات، وإلى نص الحوار..

د. إيهاب الخراط لـ«الوطن »: الالتزام بالبروتوكول العلاجي سواء لـ «الإيدز» أو «كورونا» يحمي المصابين من خطورة المضاعفات

لماذا سُمى الإيدز بفيروس نقص المناعة؟

- الإيدز هو عبارة عن فيروس، تكون أعراضه مشابهة لأعراض فيروس الإنفلونزا، حيث إن 58% من الأشخاص المصابين لا يعلمون أنهم مصابون بالإيدز خلال المرحلة الأولى من الإصابة، بمجرد الإصابة بالفيروس يبدأ جهاز المناعة فى التصدى له من خلال خلية تسمى «cd 4»، ومع الوقت يتغلب الفيروس على تلك الخلية بل ويتحكم فى جهاز المناعة ويستخدمها فى إنتاج المزيد من الفيروسات.

ما طرق انتقال فيروس الإيدز من شخص لآخر؟

- ينتقل الإيدز بين الأشخاص من خلال أحد السوائل الأربعة وهى الدم، السائل المنوى، السائل المهبلى، لبن الأم المرضعة، وتدخل هذه السوائل لمجرى الدم بالجسم عن طريق الجروح أو وجود شقوق بالأغشية المخاطية، أو عن طريق الممارسة الجنسية غير المحمية سواء كانت شرعية أم لأ، أو من الأم للطفل أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة، أو من خلال مشاركة الأدوات الحادة مثل أدوات الحقن.

حدثنا عن أكثر الأسباب التى تنقل المرض من شخص إلى آخر؟

- هناك علاقات تسمى أساليب محفوفة بالمخاطر من خلال مشاركة الأشخاص الأصحاء الأدوات الحادة مع المصابين مثل مشاركة سرنجات أو وجود علاقة حميمة غير محمية، يتوجب على هؤلاء الأشخاص إجراء الفحص الطوعى للتأكد من صحتهم للتصدى للعدوى مبكراً، وعند التأكد من وجود إصابة رسمية لدى هؤلاء الأشخاص يتم توفير العلاج الفعال للقضاء على فيروس الإيدز خلال مراحله الأولى، والفحص الطوعى خير وسيلة لحماية المصاب والأشخاص المحيطين به.

وما مضاعفات الإصابة؟

- من أبرز مضاعفات الإيدز حدوث نوعين من السرطان داخل الجسم، سرطان الكابوسى، الذى يظهر على الجلد، وسرطان الغدد اللمفاوية، وتحدث الإصابة بهذين النوعين نتيجة اختلال واضطراب جهاز المناعة، بالإضافة إلى حدوث بعض الإصابات فى القلب، وهذه الأعراض تكون فى المراحل المتأخرة عند سيطرة الإيدز على جهاز المناعة.

هل للتدخين علاقة وثيقة بانتشار المرض؟

لا يوجد دليل علمى على أن التدخين من الأسباب التى يمكن أن تسبب الإصابة بفيروس بالإيدز، عكس ما ثبت على الإدمان وشرب الكحول، فالإدمان سبب رئيسى للإصابة من خلال تبادل الحقنة الواحدة بين أكثر من شخص، وانتشار الإيدز من خلال الحقن يتضاعف نحو أكثر من 24 مرة من انتقاله عند ممارسة الجنس غير الآمن، وأما بالنسبة للكحول فإن ممارسة الجنس فى حالة غياب الوعى يمكن أن يؤدى إلى انتشار الإيدز، حيث إن 40% من الإصابات فى أفريقيا تمت تحت تأثير الكحول.

لماذا يعد ختان الذكور أمراً مهماً للحماية من الإيدز؟

- من أحد العوامل المهمة التى يمكن أن تساعد على وقف انتشار المرض أو تساعد على منع الإصابة بفيروس الإيدز عملية ختان الذكور، حيث إن الختان يحمى الأشخاص من الإصابة بدرجة تصل إلى 60% من مخاطر هذا الفيروس، والذكور الذين لم يتم ختانهم أكثر عرضة للإصابة بالإيدز، الأمر الذى دفع منظمة الصحة العالمية لإطلاق حملات لختان الذكور بمختلف الفئات العمرية، حتى الذكور البالغين من أجل ختانهم لتجنب انتشار الإيدز من خلال هذه الحالات.

وهل الأمر يشمل ختان الإناث؟

- بالطبع لا، الأمر يختلف اختلافا كلياً بالنسبة لختان الإناث، فالإناث اللائى تم ختانهن أكثر عرضة للإصابة بفيروس الإيدز وفقاً للدراسات والحالات التى تم رصدها عند السيدات المصابات بالإيدز، حيث وجد أن معظمهن تعرضن لعملية ختان فى السنوات الأولى من عمرهن، فالفتيات اللاتى قمن بعملية الختان يصبحن أكثر عرضة للإصابة بفيروس الإيدز بنسبة 75%.

ما أوجه الرعاية الصحية التى يحتاجها مصابو الإيدز؟

- يحتاج المصاب إلى نوعين من المعاملة، الأولى تتمثل فى الناحية النفسية وتشجيعه على النهوض وأنه شخص سوى، لأن نظرة المجتمع لمصابى الإيدز فى العالم ووطننا العربى بصفة خاصة تعتبر نظرة دونية، ويتعرض المصاب لوصمة مجتمعية، أما الشق الآخر فهو جانب من الرعاية الصحية وتتمثل فى حفاظ المصاب على تناول الأدوية المحددة، ويحتاج إلى طبيب متخصص وإلى أشخاص يشدون من أزره لرفع حالته المعنوية، حيث هناك العديد من الوفيات التى تحدث نتيجة الحالة النفسية والمعنوية التى يعانى منها المصاب بالإيدز.

كم عدد الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز؟

- عدد المصابين على مستوى العالم فى الوقت الحالى يزيد على 60 مليون مصاب.

ما ترتيب مصر بين الدول العربية من حيث عدد المصابين؟

- تحتل مصر المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بفيروس الإيدز خلف دولة جنوب السودان التى تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات، وتأتى بعدها دولة السودان، ثم فى المرتبة الثالثة الصومال، حيث إن مصر لا يوجد بها وباء معمم، حيث نسبة المصابين لا تتجاوز 1%.

كم عدد المصابين بفيروس الإيدز فى مصر؟

- الأرقام عن الإصابات داخل مصر غير محددة، خاصة أن الإحصائيات الخاصة بها لم يتم تحديثها منذ عام 2010، وأكثر المحافظات إصابة بالإيدز محافظتا القاهرة والإسكندرية.

المصابون وأعراض «كورونا»

يتأثر المصابون بالإيدز بأعراض «كورونا»، خاصة عند المضاعفات التى كانت مصاحبة للمتغيرات التى طرأت على الفيروس، ولكن الالتزام بالبروتوكول العلاجى، سواء لفيروس «الإيدز» أو «كورونا»، يحمى المصابين من خطورة المضاعفات.

ولا توجد أى خطورة من أخذ أى من اللقاحات المختلفة التى توفرها العديد من دول العالم لمواطنيها ومن بينها مصر، حيث يمكن للأشخاص المصابين بالإيدز أخذ اللقاح دون أى تردد أو خوف من حيث لا توجد أى آثار جانبية من لقاحات «كورونا» تم رصدها على المصابين بالإيدز عند تطعيمهم باللقاحات.