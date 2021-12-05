«مكتب الأمم المتحدة»: نتوقع أن تصل مصر لصفر إصابات بالإيدز خلال 2025

قال الدكتور وليد كمال، مدير مكتب الأمم المتحدة المشترك للإيدز بمصر، إن مصر من أقل دول العالم في معدل الانتشار عن الفيروس نقص المناعة، وهناك توسع في مجالات الفحص والخدمات العلاجية، ووفرت كافة الخطوط العلاجية بكافة درجاته بشكل مجاني، بالإضافة إلي إدخال أصناف طبية تتماشى مع علاج هؤلاء الأشخاص.

مصر وضعت خطة للقضاء على الإيدز

وأضاف كمال، أن مصر من الدول القليلة التي وضعت خطة واضحة من أجل السيطرة على انتشار الفيروس بين فئات المجتمع، متابعًا أن العالم كله بعيد تماما عن خطط التي من هدفها الحد من انتشار الإيدز ولكن هناك بعض الحواجز الهيكلية التي تمنع من الحد من انتشار الإيدز.

المبادرات الرئاسية تعد عامل كبير في الكشف عن مصابي الإيدز

وتابع مدير مكتب الأمم المتحدة المشترك للإيدز بمصر، أن مصر من الدولة القليلة التي متوقع لها أن تصل لصفر إصابات خلال 2025 نظرًا الجهود المبذولة في كافة النواحي تجاه الإيدز، مضيفًا أن المبادرات الرئاسية التي أطلقتها مصر تعد عامل كبير في الكشف والفحص عن مصابين الإيدز بمصر.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم العالمي للإيدز في مصر، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، وذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي، الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، الدكتورة، نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور وليد كمال مدير مكتب الأمم المتحدة المشترك للإيدز مصر