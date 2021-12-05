محافظ أسيوط يزور شركة تكرير البترول ويتفقد أعمال تطوير الطريق الصحراوي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ومدخل شركة أسيوط لتكرير البترول، إحدى القلاع الصناعية بالمحافظة، وذلك للوقوف على سير الأعمال، ضمن خطة المحافظة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق بها، وخلق شرايين جديدة للتنمية وجذب استثمارات جديدة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، والدكتور أحمد عمر مدير العلاقات العامة بشركة أسيوط لتكرير البترول والمهندس سيد عبدالنعيم مدير عام المشروعات والمهندس مصطفى مسعود رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمحافظة.

تأهيل الطريق ورصفه

وزار المحافظ مقر شركة أسيوط لتكرير البترول والتقى رئيس الشركة وناقش جهود الشركة في المشاركة المجتمعية، وإعادة رصف ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي ومدخل شركة البترول، بالتنسيق مع شركات الكهرباء والأسمنت.

كما تابع أعمال التشجير بطريق «أسيوط - جحدم» وتركيب البلدورات، تمهيدًا لإعادة تأهيل الطريق ورصفه بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق.

وتفقد المحافظ أعمال رفع المخلفات من على جانبي طريق «أسيوط – المطار» الصحراوي الغربي وتركيب البلدورات، واستكمال أعمال التشجير بالتنسيق مع وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة ومركز ومدينة أسيوط.

تطوير مدخل مدينة ناصر الجديدة

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تشجير مدخل مدينة ناصر الجديدة وطريق المطار، وذلك لإظهار الشكل الجمالي للمدينة، موجهًا بإستمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمات أفضل وحل كافة المشكلات التي قد تواجه المواطنين في كافة القطاعات.