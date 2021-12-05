الجمهور يبحث عن سبب طلاق شيرين وحسام حبيب: «تسريبات والده»

يتساءل رواد منصات التواصل الاجتماعي عن سبب طلاق شيرين وحسام حبيب، الذي أكدته الفنانة المصرية بشكل رسمي خلال الساعات الماضية بعد سلسلة طويلة من التكهنات حول مصير العلاقة بينهما، بعد ما أعلنته الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، بينما ألتزم الطرفين الصمت دون تأكيد أو نفي لعدة أيام.

سبب طلاق شيرين وحسام حبيب: «أمر شخصي»

ويظل سبب طلاق شيرين وحسام حبيب هو علامة الاستفهام الأبرز لدى الجمهور بعد الكشف عن الطلاق، وهو ما رفضت شيرين عبد الوهاب التطرق إليه في بيانها الصحفي.

وقالت شيرين، إن أسباب الانفصال تخصها وحدها، ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية، على حد تعبيرها، مؤكدة أن الطلاق تم في هدوء شديد دون وجود أي خلافات مع زوجها السابق، وإن وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، قائلة: «أكن كل الاحترام لحسام حبيب».

والد حسام حبيب يعيد نشر بيان طلاق شيرين عبد الوهاب من نجله

ولكن رد شيرين عبد الوهاب لم يرضي فضول الجمهور، الذي بدأ في التكهن أن التسجيلات الصوتية التي سربتها الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية لوالد حسام حبيب، يونيو الماضي، وهو يتحدث عن خطط نجله في الاستيلاء على أموال شيرين والزواج من فتاة أصغر سنًا من أجل الإنجاب، وأدت تلك التسريبات إلى أزمة كبيرة بين حسام حبيب ووالده، الذي أعلن الأخير مقاطعته بسبب تلك الواقعة.

وعلى الجانب الأخر، اعتذر حسين حبيب والد الفنان المصري عن «المؤامرة» التي دبرت له، على حد تعبيره، في منشور عبر حسابه على «انستجرام»، قائلا: «معلش عجوز خرف بحكم السن»، وذلك بالرغم من إنكاره السابق كون أن الصوت في التسجيلات المسربة هو صوته.

وبعد واقعة الطلاق قام والد حسام حبيب بإعادة نشر بيان شيرين عبد الوهاب عن طلاقها من نجله عبر حسابه على «فيس بوك»، وهو ما آثار استغراب رواد منصات التواصل الاجتماعي.