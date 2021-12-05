نضال الأحمدية تكشف عن تفاصيل مكالمتها مع شيرين بعد الطلاق: ترفض البكاء

كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عن تفاصيل اتصال الفنانة شيرين عبدالوهاب بها بعد أزمة طلاقها من الفنان حسام حبيب، والتي انتشرت خلال الأيام الماضية، وقالت خلال مداخلة تليفونية في برنامج «ET بالعربي»: «شيرين بنت أصول ومحترمة جدا».

نضال الأحمدية: شيرين ترفض التحدث عن طليقها

وتابعت نضال الأحمدية: «الست شيرين تقاوم كأي زوجة مطلقة، بتشتغل ليل نهار، وصعبان عليها الدنيا كتير، بس قوية وصامدة وترفض البكاء».

وأشارت إلى رفض شيرين التحدث عن طليقها، قائلة: «شيرين عبدالوهاب رفضت تحكي أي كلام عن طليقها لأنها بنت أصول محترمة جدا، ما قلتش ولا كلمة عن الانفصال، وهذه هي الست العربية المحترمة، ما بتخرج أي شيء عن حياتها الخاصة أو زوجها، فعلا دي بنت بلد».

الأحمدية: شيرين تجهز لأغانيها وحفلاتها بعد طلاقها

وأوضحت «الأحمدية» أن شيرين تستعد للعودة إلى عملها بقوة رغم الوجع الذيب تشعر به، قائلة: «هي حاليا بتسجل أغانيها وبتحضر نفسها للحفلات والشغل، والمهرجانات، وعندها استعداد تشتغل كل الوقت، ولكنها مثل أي ست بعد أزمة الطلاق تشعر بوجع لا يعرفه الرجال».

نضال الأحمدية تكشف عن طلاق شيرين وحسام حبيب

وكانت الإعلامية نضال الأحمدية أول من كشفت عن وقوع الطلاق بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، عندما نشرت تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «الطلاق وقع اليوم».

شيرين تعلن طلاقها رسميًا من حسام حبيب

وبعد انتشار الكثير من الجدال والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت شيرين عن صمتها، وأصدرت بيانا صحفيا أكدت فيه طلاقها رسميًا من حسام حبيب، وأن الطلاق تم بهدوء دون وقوع أي مشاكل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.