خطوات حجز الكشف الطبي للحصول على «تكافل وكرامة».. إلكترونيا

يبحث الكثير من ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على الدعم النقدي كرامة، عن خطوات حجز كشف طبي للحصول على تكافل وكرامة، وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدي «كرامة» يزيد على 597 مليون جنيه، بواقع 450 جنيهًا للمسنين ومثلها للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن «كرامة»، هو استحقاق فردي يستهدف الأفراد المُسنين الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص الذين لديهم إعاقة أكثر من 50% بشهادة من القومسيون الطبي.

تفاصيل حجز كشف طبي للحصول على تكافل وكرامة

وتابعت وزارة التضامن، أن هناك خطوات حجز كشف طبي للحصول على تكافل وكرامة، مشيرة إلى أنه يشترط لذوي الإعاقة إجراء الكشف الطبي من خلال التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة، الذي أتاحته وزارة الصحة والسكان للحصول على معاش كرامة من وزارة التضامن الاجتماعي، تتمثل فيما يلي:

- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة.

- اختيار أيقونة تكافل وكرامة.

- الضغط على حجز كشف طبي للحصول على تكافل وكرامة.

- كتابة البيانات التالية:

-الرقم القومي.

- الاسم رباعي.

- تاريخ الميلاد.

- النوع.

- محافظة ومدينة السكن.

- العنوان.

- الحالة الاجتماعية.

- الوظيفة.

- التليفون، ونوع الإعاقة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الذهاب خلال التاريخ والوقت المحددين لإجراء الكشف الطبي، وتجهيز الأبحاث والأشعة التي طلبتها اللجنة.

تعديل موعد الكشف الطبي للحصول على تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن تعديل موعد الكشف الطبي للحصول على تكافل وكرامة من خلال إعادة تحديد موعد للكشف الطبي للحصول على معاش كرامة في حالة عدم حضور الموعد الأول، مضيفة أن التعديل مرة واحدة فقط في حالة الضرورة أو عدم حضور الموعد الأول وإدخال البيانات التالية:

- الرقم القومي.

- اختيار المحافظة.

- اختيار مكان الكشف.

- اختيار التاريخ.

- اختيار الوقت.