موعد صرف معاش تكافل وكرامة بشهر ديسمبر.. لـ3.8 مليون أسرة

يبحث مستفيدي الدعم النقدي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بشهر ديسمبر، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك نحو 3.8 مليون أسرة، يتقاضون دعم نقدي شهريًا بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه، مشيرة إلى أن الصرف يبدأ من مكاتب البريد المصري، فيما يتاح الصرف من خلال بطاقات «ميزة» البنكية، التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر والمميزة برقم 123، على مدار 24 ساعة.

15 ديسمبر.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بشهر ديسمبر، سيكون يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021، متابعة أن قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدي «كرامة» يزيد على 597 مليون جنيه بواقع 450 جنيهًا للمسنين ومثلها للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيهًا، فيما يبلغ متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل حوالي 500 جنيه شهريًا.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

وتزامنا مع تحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة بشهر ديسمبر، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة معايير وشروط للحصول على معاش «تكافل وكرامة»2021، تتمثل فيما يلي:

ـ ألا يمتلك عقارًا أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ألا يمتلك محلاً تجاريًا أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة.

ـ ألا يكون لدى المستفيد سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

- ألا يمتلك ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

ـ ألا يمتلك معدات ثقيلة مثل «لودر، ماكينة طحين، خلاط بناء».

ـ يشترط للحصول على معاش «تكافل وكرامة»2021، ألا يمتلك إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.

ـ ألا يحصل على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

- ألا يعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي «باشتراك تأميني».