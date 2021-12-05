تفاصيل حريق المركز الطبي بالإسكندرية.. نشب بسبب ماس كهربائي ولا إصابات

فوجئ أهالي الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل المركز الطبي بمنطقة سموحة شرقاً، دون وقوع أي إصابات بين المرضى أو العاملين، وتمت السيطرة الكاملة على النيران من قبل قوات الحماية المدنية.

حريق المركز الطبي في الإسكندرية بسبب ماس كهربائي

وكشف بيان صادر عن المركز الطبي الجديد في الإسكندرية، أن الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، كان بسبب ماس كهربائي من أثر الرياح، ونشب في اللوحة الخارجية المضيئة التابعة للمركز، وذلك دون وقوع إصابات.

وأكد المركز، في البيان، أن ما تم تداوله عبر صفحات «سوشيال ميديا» بخصوص حريق في المركز الطبي الجديد، هو فقط خارجي ولا يتعدى ماس كهربائي بسيط بسبب الرياح، وتم السيطرة عليه عن طريق فريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفي وقولت الحماية المدنية بالإسكندرية.

وأشار إلى عدم وجود أي خسائر بشرية أو مادية وأن العمل يسير بإنتظام داخل المستشفي.

السيطرة على النيران

وكان حريق اندلع في الجزء الخارجي للمركز الطبي الجديد بمنطقة سموحة، وسط حالة من الفزع والهلع التي سيطرت على المارة، خوفا من أن يكون الحريق داخل المركز، وأن تنتقل النيران للمرضي أو يتسبب في خسائر بشرية إضافة إلى أنه من أكثر المراكزالتي تستقبل مرضي في العيادات الخارجية.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية الذين سيطروا على الحريق قبل انتقاله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.