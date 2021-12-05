السيطرة على حريق بمركز طبي في الإسكندرية.. النيران اشتعلت بـ«يافطة» خارجية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق اندلع في الساعات الأولى من اليوم الأحد، في يافطة خارجية متواجدة على جانب مركز الإسكندرية الطبي الجديد، بمنطقة سموحة شرق المحافظة، حيث مشهد النيران أثار هلع المواطنين خوفا من وصولها إلى إحدى الغرف الخاصة بالمرضى أو غرفة العناية المركزة.

تفاصيل حريق مركز طبي في سموحة

بدأ الواقعة حين تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، بورود بلاغ باندلاع حريق بمستشفي مركز الإسكندرية الطبي الجديد بمنطقة سموحة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم إخلاء الدور الملاصق للحريق من المرضى والعمال، وتمت عملية السيطرة عليه سريعاً.

وقامت قوات الحماية المدنية برفقة مسؤولي المركز الطبي باخلاء الغرف المجاورة للحريق خوفا عليهم من أي حالات الاختناق التي قد تتسبب من آثار حريق يافطة الاعلانات الخارجية، فيما لم تصل النيران إلى داخل المركز الطبي في سموحة أو تتفحم أي غرف كما تداول البعض.

منع امتداد حريق مركز سموحة الطبي إلى غرف المرضى

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد محل الحريق، واستكمال عملية تبريد المكان، تخوفا من اندلاع الحريق مرة أخرى، ولمنع انتقاله لداخل مركز سموحة الطبي الذي يتواجد به مرضى وحضانات الأطفال المبتسرين في الدور الخامس أعلى الدور المواجه لمحل الحريق.