37 ألف تلميذ يؤدون امتحانات الصف الرابع الابتدائي في دمياط

أكد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، خوض 36 ألفا و750 تلميذا وتلميذة، الاختبارات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بـ346 مدرسة ابتدائية على مستوى المحافظة.

الأسئلة تقيس مدى فهم واستيعاب الطلاب للمناهج

و أضاف «خلف»، أن الامتحان يتكون من 10 أسئلة قصيرة تقيس مدى فهم واستيعاب الطلاب للمناهج بعيدا عن الحفظ والتلقين، مشيرا أن الامتحانات تجرى في الحصة الثانية من اليوم الدراسي وتتم الإجابة داخل ورقة الأسئلة.

«تعليم دمياط»: لا داع للخوف أو القلق

وطمأن وكيل الوزارة أولياء الأمور بأنه لا داع للخوف أو الرهبة من الامتحانات لأنها في مستوى الطالب المتوسط، وكل الأسئلة اختيار من متعدد وضع علامة صواب أو خطأ، وبالنسبة للتصحيح فسيكون بصفة يومية بمعرفة وبإشراف الموجهين الأوائل.

جدير بالذكر أن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي يؤدون غدا الاثنين الامتحان في العلوم والمهارات المهنية، ويوم الثلاثاء في الدراسات الاجتماعية، أما الأربعاء فيؤدي التلاميذ الامتحان في اللغة الانجليزية والخميس في الرياضيات.

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد، وذلك لاستعراض ‏الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الصف الرابع الابتدائي، بنظامها الجديد.

‏وأكد وكيل الوزارة، أن الامتحان علي مستوى الإدارات التعليمية وسيتم في موعد موحد على مستوى المحافظة، مضيفا أنه تم تسليم أسئلة الامتحان اليوم، بحضور الموجهين العموم ومديري الإدارات التعليمية، تحت إشراف مدير عام ‏التعليم العام.