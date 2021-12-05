وزير التضامن: الدولة تحتضن بثوبها البديع أبنائها من متحدي الصعاب

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن، إنَّ الله قد خلق الكون والبشرية على أساس الاختلاف وله في ذلك حكم، وكل الاختلافات تتناغم في كون الله الفسيح، ليجعلها سبحانه وتعالي أيات لأولي الألباب، لافتة إلى أنَّه مر 7 سنوات من الكد والتعب والإنجاز في مسار بناء الدولة المصرية الحديثة والعمل على تحقيق الحياة الكريمة لكل المصريين.

مر 7 سنوات من الكد والإنجاز في مسار بناء الدولة المصرية الحديثة

وأضافت «القباج»، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» ويحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تحتضن في ثوبها البديع أبنائها من متحدي الصعاب قادرون باختلاف، تشملهم بحمايتها ورعايتها ليعظموا قدراتهم ويدركوا أقصي طاقتهم ويشبوا مواطنين منتجين مساهمين في بناء الوطن، تشملهم كل مؤسسات الدولة في برامجها على قدر اختلافاتهم ومراعاتهم لقدراتهم المتباينة، لهم حقوق وعليهم واجبات.

اليوم نستكمل مسيرة مكتسب كريم منحه الرئيس لأبناء «قادرين باختلاف»

وأوضحت أنَّ الاجتماع الحالي هو للعام الثالث تأكيدا وتعبيرا عن استكمال المسيرة مكتسبا كريما أعطاه الرئيس السيسي لأبنائه من القادرين باختلاف، ونأتي فيه لنعلن حصاد عام من الإنجاز ونستشرف آمال المستقبل وتحدياته، ونعد بتقدم جديد لنحول التحدي في عام جديد إلى أنجاز، والإنجاز إلى احتفال مستمر.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

وشاركت الإعلامية إيمان الحصري في تقديم حفل «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، لذوي القدرات الخاصة المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض الوزراء والمسؤولين، وذلك في ثاني ظهور إعلامي لها خلال الأيام الماضية بعد وعكتها الصحية الأخيرة، حيث كان الظهور الأول لها في أثناء تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر.

وشارك عدد آخر من الفنانين خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث شاركت الفنانة إنعام سالوسة بصوتها في الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال الاحتفالية، والفنان مصطفى شعبان الذي قدم فقرة إنجازات سفراء الحلم، إضافة إلى مشاركة الفنان هشام جمال برفقة فريق «wonder»، وتقديم أغنية «هنغني».