10 طرق للحفاظ على بطاقة التموين من التلف.. احذر ملامستها للنقود المعدنية

يبحث العديد من المواطنين عن طرق الحفاظ على بطاقة التموين من التلف، وذلك بسبب وجود عدة عوامل تؤدي إلى سرعة تلفها، وبالتالي توقف صرف الخبز والسلع التموينية الشهرية بها حال تلفها، خاصة حال تلف الجزء الممغنط الموجود بها.

عوامل تساعد على تلف بطاقة التموين

وأوضح خبير في وزارة التموين، أن هناك عوامل تساعد في تلف بطاقة التموين، منها حفظها بجوار المعادن، خاصة النقود المعدنية أو المفاتيح، أو حفظها في محفظة النقود بصفعة عامة، حيث يؤدي هذا إلى تلف كارت بطاقة التموين، وبالتالي عدم قدرة ماكينة صرف التموين على قراءة بيانات البطاقة وصرف المقررات الشهرية للمواطنين.

كما تشمل أيضا عوامل تلف البطاقة، مجاورة كارت البطاقة للأجهزة الذكية والهواتف المحمولة، أو إذا تم حفظها في أماكن ذات حرارة مرتفعة على سبيل المثال حفظها في أدراج المطبخ، وضعها داخل جراب الهاتف المحمول مما يؤدي إلى تلفها السريع.

10 طرق تمكنك من الحفاظ على بطاقة التموين من التلف

1- عدم مجاورة البطاقة للمفاتيح المعدنية تجنبا لخدش الجزء الممغنط بالبطاقة.

2- تجنب حفظ البطاقة داخل محفظة النقود تجنبا لتلفها من النقود المعدنية.

3- تجنب الطي الكامل لكارت البطاقة.

4- تجنب وضع البطاقة في أماكن تتأثر بدرجة الحرارة العالية.

5- عدم تعرض كارت البطاقة مباشرة لضوء المصابيح الكهربائية.

6- تجنب حفظ البطاقة داخل جراب الهاتف المحمول بسبب تلف الكارت والجزء الممغنط من الأشعة الصادرة من الهاتف.

7- تجنب وضع الكارت بجانب أو تحت التليفزيون.

8- تجنب حفظ بطاقة التموين في أماكن حفظ اللاب توب أو الحاسوب الآلي.

9- تجنب حفظ البطاقة بجوار الأباجورات بسبب قوة تأثير الضوء الصادر منها على الجزء الممغنط للبطاقة.

10- الحفاظ على كارت البطاقة داخل جراب بلاستيكي شفاف للحفاظ على الجزء الممغنط بها.