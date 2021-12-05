3500 كتاب في معرض الكتب المستعملة في كلية العلوم بجامعة أسيوط

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، 5 من ديسمبر الجاري، معرض بيع الكتب القديمة والذي نظمته إدارة مكتبات كلية العلوم حتى 9 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالحميد ابوسحلى عميد كلية العلوم، والدكتور جمال بدر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وخالد عارف مدير عام المكتبات الجامعية ، وحنان نصحى مدير إدارة المكتبات بالكلية.

الكتب تغطي كل التخصصات العلمية بكلية العلوم

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بقيمة وتميز الكتب المتاحة داخل المعرض والتي تغطي كافة التخصصات العلمية بكلية العلوم، مشيراً الى حرص إدارة الجامعة على دعم كافة المعارض التى تقدم محتوى علمى متميز، وهو ما يأتي انطلاقاً من دورها التنويري في المجتمع وإسهامها في نشر الوعي الثقافي والنهوض بالمستوي الفكري لدي طلابها، من خلال توفير مصادر موثوقة ومراجع بحثية تخدم الطلاب والباحثين بأسعار زهيدة.

المعرض يضم 3447 كتابا في مختلف التخصصات

ومن جانبه، أشار الدكتور عبدالحميد أبوسحلى، أن المعرض يضم 3447 كتابا في مختلف التخصصات بكلية العلوم، والتي تشمل الكيمياء، والفيزياء، وعلم النبات، وعلم الحيوان، والجيولوجيا، والرياضة، وذلك بأسعار تتراوح ما بين 5 جنيهات للكتاب العربي و10 جنيهات للكتاب الأجنبي.

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد مزارع المحاصيل والثروة الحيوانية والتسمين

في سياق آخر، تفقدت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مزرعة المحاصيل والثروة الحيوانية ومزارع التسمين للأبقار والأغنام والدواجن التي يربي بها الفراخ والبط بشركة «سيمكس أسيوط»، حيث استقبلها كل من جلال عبدالسميع نائب رئيس الشركة، والمهندس محمد محمود مدير المزرعة.