الصحة توضح خطوات الوقاية من فيروس كورونا لأطفال المدارس

قدمت وزارة الصحة والسكان مجددا مجموعة من الإرشادات والإجراءات التى يجب اتباعها من قبل أولياء الأمور للحفاظ على الأطفال في المدارس من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

كيفية حماية الاطفال من المدارس من كورونا

وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، إنه على الأطفال فى المدارس استخدام أكواب وأطباق ذات الاستعمال الواحد عند توزيع الوجبات المدرسية، وأكدت على أهمية مراعاة قيام المسؤلين عن التوزيع بارتداء الكمامات والقفازات النظيفة.

وأضافت أنه لابد من الحفاظ على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر في الأماكن التى تقدم فيها الوجبات المدرسية، موضحة أهمية أن يتناول كل طالب وجبته الخاصة التى أحضرها من المنزل واستخدام زجاجة مياه خاصة لكل طالب وعدم استبدالها مع الطالب الآخر.

الصحة تدعو المواطنين لتسجيل للحصول على اللقاح لأطفالهم

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بأهمية التسجيل للطلاب للحصول على لقاح كورونا من قبل موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، مؤكدة أن اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعى للخوف أو القلق وجميع الأعراض الجانبية لها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم واحساس بالتعب والإرهاق والتكسير، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية تزول فى غضون يومين.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحى على مستوى محافظات الجمهورية، وتابعت «نعمل على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية».