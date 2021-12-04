وظائف شركة الصرف الصحي 2021.. التخصصات المطوبة وموعد التقديم

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عن حاجتها للتعيين بعدد من الوظائف بنظام التعاقد المؤقت وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2021.

نوعية ومؤهلات الوظائف المطلوبة لشركة الصرف الصحي 2021

وحددت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبري نوعية الوظائف المطلوبة وشروطها وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2021 وهي كالتالي:

- محاسب: أن يكون حاصلا علي بكالويوس تجارة «شعبة محاسبة».

- أخصائي موارد بشرية وإدارية: أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب.

- أخصائي نظم ومعلومات: أن يكون حاصلا على بكالرويوس علوم حاسبات.

- حارس أمن: أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط مناسب.

- حرفية ورش وآلات: أن يكون حاصلا على الإعدادية أو الابتدائية.

الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لوظائف شركة الصرف الصحي 2021

وحددت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى 5 شروط يجب توافرها في المتقدمين للتعيين بالوظائف وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2021، وهي كالتالي:

- الحصول على المؤهل من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة وبقدير «جيد» كحد أدنى للبندين رقم 1 و2

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة من تاريخ الإعلان.

- اجتياز الإجراءات المقررة «تحريري - شفوي».

- اجتياز الكشف الطبي.

- العمل بنظام الورادي بأي موقع من مواقع الشركة للبندين «3 و4».

تعليمات للمتقدمين لوظائف شركة الصرف الصحي 2021

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عن إجراءات التقدم للتعيين بالشركة وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2021 وهي كالتالي:

- يتم سحب ملف التقديم بدء من اليوم الموافق 4 من شهر ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع تنتهي في 9 من الشهر الجاري من مراقبة صيانة غرب القاهرة بشارع رمسيس بجانب نزلة كوبري أكتوبر.

- يتم إرفاق صورة من «شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - بطاقة الرقم القومي - عدد 2 صورة شخصية - كارت تطعيم فيروس كورونا».

- بيان الموقف التجنيدي في حالة تأدية الخدمة، أو قضاء عام للبندين رقم 1 و 2، وعامين للمؤهل المتوسط وعام ونصف للمؤهل فوق المتوسط للبند رقم 3، و3 أعوام للبند رقم 4.

- لايجوز ذكر أكثر من وظيفة في ملف التقديم ولن يلتفت لأي ملف يشمل أكثر من وظيفة.

- أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى.

كيفية إرسال ملف التقديم لوظائف شركة الصرف الصحي 2021

وحددت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى طريقة إرسال ملفات المتقدين للتعيين بوظائف الشركة وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2021 كالتالي:

- وظيفة "1 و 2" علي موقع الشركة الإليكتروني "www.gcsds.com.eg".

- وظيفة "3 و4 " عن طريق البريد بعلم الوصول "شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبري 22 شارع رمسيس "باسم السيد مدير عام تنمية الموارد البشرية.

- يتم ذلك خلال أسبوعين من اليوم 4 من شهر ديسمبر الجاري وحتى 16 من الشهر الجاري، ولن يلتفت إلى الطلبات قبل أو بعد المدة المحددة للتقديم.

- يتم متابعة الإعلان عن مواعيد ومكان الاختبارات للمستوفيين للشروط على الموقع الاليكتروني "www.gcsds.com.eg".