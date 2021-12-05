بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في 3 حوادث سير ببني سويف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، في 3 حوادث مرورية متفرقة بطرق بني سويف المختلفة، ونُقل المصابون لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى بني سويف التخصصي.

إصابة 4 في تصادم «توك توك» بدراجة نارية

في الحادث الأول أصيب 4 أشخاص، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم ببن المدينة الصناعية والعلالمة، إثر حادث تصادم بين «توك توك» ودراجة نارية، ونُقل المصابون إلى مستشفى التخصصي، وهم علي أحمد رجب، 28 سنة، مقيم قرية شريف باشا، مصاب بغيبوبة تامة وكسر مضاعف بالقدم اليسرى، وصفاء رجب محمد، 40 سنة، مقيم بقرية الأمل، مصاب جروح بالرأس والوجه، وسلامة قرني محمود، 52 سنة، مقيم بقرية الأمل، مصاب باشتباه في كسر بالضلوع، ونجلاء سلامة محمود، 25 سنة.

إصابة 3 في انقلاب دراجة نارية

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية بطريق دلاص ناصر، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتبين أن المصابين هم أحمد حمادة عبد السلام، 15 سنة، طالب، مصاب باشتباه بكسر بالحوض والفخذ، ومصطفى طه عويس، 16 سنة، طالب، مقيم قرية دلاص، مصاب بسحجات وكدمات، ومحمد عارف عبد السلام، 16 سنة، مصاب بكدمات وسحجات.

إصابة اثنين في تصادم «توك توك»

وفي الحادث الثالث، أصيب اثنان، في حادث تصادم «توك توك» بطريق الفيوم بني سويف أمام قرية بلفيا مركز بني سويف، ونُقل المصابان إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، حيث تبين أنهما حمادة أحمد سعيد، 51 سنة، مقيم في الحميات بمدينة بني سويف، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وأسماء عويس عبد اللطيف، 45 سنة، مقيمة في الحميات بني سويف، مصابة بجروح وسحجات.