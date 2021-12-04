محافظ بني سويف يطمئن على الوضع الصحي لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، المستشفى التخصصي، للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، الذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين.

رافق المحافظ خلال زيارته إلى المستشفى، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة.

المحافظ يطمئن على الوضع الصحي للمصابين

اطمأن المحافظ، على الوضع الصحي لمصابي الحادث واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقارير إصاباتهم التي تراوحت ما بين كدمات متفرقة وسحجات، اشتباه نزيف بالبطن والصدر وجروح قطعية، موجها باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة تلقيهم العلاج بالمستشفى، وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك.

وأعرب عن أسفه لوقوع الحادث، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وخالص عزائه لأسرتي المتوفين، موجها بتيسير إجراءات استخراج تصريح الدفن، بالتنسيق مع جهات التحقيق؛ لسرعة تسليم جثامني المتوفين لذويهم.

أسماء المصابين

وكانت غرف عمليات المحافظة تلقت إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسبب انفجار أحد إطاراتها على الطريق الصحراوي الشرقي أعلى نفق سنور، وأسفر عن إصابة: رضا محمد أحمد خالد 18 سنة طالب المنيا، سارة ربيع محمد سنة المنيا، سالمة ربيع محمد محمد 4 سنوات المنيا، عبير علي حسن محمد 44 سنة المنيا، سعيد فتحي حسين جابر 47 سنة عامل، حجازي حسين أحمد 40 سنة عامل المنيا، ومنة أحمد عبد العظيم 19سنة، وعفاف أحمد عبد العظيم 54 سنة ربة منزل المنيا، وريتاج محمود عراقي 4 سنوات، ياقيم محمد أحمد 10 سنوات طالب، جمعة حسين محمد 52 سنة المنيا، والمغربي عزت محمد عباس 30سنة، عبد الله شحاتة محمد 52 سنة عامل، سعيدة نصر جودة، منار كرم حسن محمود سنتين، محمد كرم حسن سنة، حسن خيري عبد العظيم 30 سنة.

فيما أسفر عن الحادث وفاة كل من: كامل المصري علي عبد الله 70 سنة المنيا، ومحمد طه محمد حسين 12 سنة طالب قلها إهناسيا.