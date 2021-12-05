السيسي عن والدته: علمتني التجرد.. وملقتش أعز ولا أكرم ولا أحكم منها

سألت ملك محمد، بطلة مصر للسباحة بنادي الشمس ومن ذوي الهمم، الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مثله الأعلى، ومازحها رئيس الجمهورية قائلًا «بلاش تسألي سؤال صعب عليا».

السيسي يمازح فتاة من ذوي الهمم: بلاش تسألي سؤال صعب عليا

ورد الرئيس على سؤال «ملك»: «سؤال مهم أوي دايمًا الناس ترد على السؤال ده وتقول فلان، لكن مثلي الأعلى نماذج كثيرة من الناس، وما أخدتش حد لوحده، وأول من تأثرت بيهم كانت أسرتي اللي أتربيت في كنفها، والدي ووالدتي».

الرئيس: مثلي الأعلى نماذج كثيرة.. وأول من تأثرت بهم أسرتي

وتابع الرئيس السيسي في معرض إجابته على الفتاة: «والدتي كانت سيدة شديدة الحكمة والصبر، ومشوفتش نموذج زي كدا، كل الناس بتحب أمهاتها وتشوف أمهاتها أحسن أمهات، علمتني التجرد وإنّي أشوف الأمور بمعيار بعيد عن الهوى والانحياز والتمييز، فأول ماعلمتني كدا وكبرت بقيت أحكم عليها بالتجرد فملقتش أعز منها ولا أكرم منها ولا أحكم منها».

وأدار الفنان اشرف عبدالباقي الفقرة الحوارية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وذوي الهمم خلال احتفالية «قارون باختلاف».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

وشاركت الإعلامية إيمان الحصري في تقديم حفل «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، لذوي القدرات الخاصة المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض الوزراء والمسؤولين، وذلك في ثاني ظهور إعلامي لها خلال الأيام الماضية بعد وعكتها الصحية الأخيرة، حيث كان الظهور الأول لها في أثناء تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر.

وشارك عدد آخر من الفنانين خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث شاركت الفنانة إنعام سالوسة بصوتها في الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال الاحتفالية، والفنان مصطفى شعبان الذي قدم فقرة إنجازات سفراء الحلم، إضافة إلى مشاركة الفنان هشام جمال برفقة فريق «wonder»، وتقديم أغنية «هنغني».