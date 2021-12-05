السيسي: والدي كان شديد الهمة وأخدت منه حبه للعمل

سألت ملك محمد، بطلة مصر للسباحة بنادي الشمس، ومن أصحاب الهمم، الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مثل الرئيس الأعلى.

ورد الرئيس على سؤالها: « سؤال مهم أوي دايما الناس ترد على السؤال ده وتقول فلان، لكن مثلي الأعلى نماذج كثيرة من الناس، وماأخدتش حد لوحده، وأول من تأثرت بيهم كانت أسرتي اللي أتربيت في كنفها، والدي ووالدتي، والدتي كانت سيدة شديدة الحكمة والصبر، وماشوفتش نموذج زي كدا، كل الناس بتحب أمهاتها وتشوف أمهاتها أحسن أمهات، وعلمتني التجرد وإني أشوف الأمور بمعيار بعيد عن الهوى والانحياز والتمييز، فأول ماعلمتني كدا وكبرت بقيت أحكم عليها بالتجرد فملقتش أعز منها ولا أكرم منها ولا أحكم منها».

وعن والده قال الرئيس: «والدي كان شديد الهمة، وفضل يعمل من الفجر لـ12 بالليل عمره كله، وكان ميسور الحال، ومكانش بيشتغل علشان يتحصل، ولكن كان بيحب العمل أخدت دي منه».

وأدار الفنان اشرف عبدالباقي الفقرة الحوارية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وذوي الهمم خلال احتفالية «قارون باختلاف».