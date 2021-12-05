«البرهان» ينفي تصريحاته بشأن مشاركة العسكريين في الانتخابات

أصدر مكتب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان ، بيانًا نفى فيه صحة تصريحات منسوبة له مع وكالة الأنباء الفرنسية حول مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة بالسودان، وهو الحوار الذي نشرته الوكالة الفرنسية صباح اليوم.

وذكر البيان، أن مكتب رئيس مجلس السيادة، ينفي ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية على لسان الفريق أول ركن عبدالفتاح عبد الرحمن البرهان، حيث نقلت الوكالة أن «البرهان» قال «إن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العسكريين».

مكتب البرهان: وكالة فرانس برس نشرت حديثا مغايرا

وشدد مكتب رئيس مجلس السيادة، أن وكالة الصحافة الفرنسية أوردت حديثاَ، مغايرًا ومناقضًا، لما قاله «البرهان»، وهو حديث مسجل صوتيًا، لافتًا إلى أن البرهان أكد أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية.

«البرهان» لم يشر إلى أي مؤسسات تابعة للجيش السوداني

وأشارت الوكالة، إلى أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قال في الحوار التي أجرته معه، أن اتفاق جوبا أعطى بعض الأطراف استثناءَ، بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة وأجهزة السلطة، وذلك في إشارة للحركات المسلحة.

واختتم البيان: «بيد أن البرهان، لم يشر إلى أي مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة. وهذا ما لزم التنويه بشأنه».

وقال البرهان، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية إن «المجتمع الدولي بما فيه الاتّحاد الأفريقي ينظر إلى ما سيحدث في الأيّام المقبلة، وأظنّ أنّ هناك مؤشّرات إيجابيّة بأنّ الأمور ستعود قريبًا إلى ما كانت عليه، وتشكيل الحكومة المدنيّة بالتأكيد سيُعيد الأمور إلى نصابها».

وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى أنه على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يطرح تشكيلة وزاريّة كلّها من التكنوقراط.