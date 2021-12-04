«مضروبة وديليفري».. تفاصيل سقوط عصابة تزوير شهادات التخرج من الجامعات

«أي شهادة جامعية بـ6 آلاف جنيه ورسوم توصيل تبدأ من ألف جنيه».. عدة كلمات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كانت كافية لإغراء عدد كبير من الشباب ممن لم يحصلوا على شهادات جامعية، وكانت كل التسهيلات متاحة، حيث أعلنت الصفحة عن إمكانية توفير كل الأوراق الثبوتية.

طنطا.. بداية السقوط

النشاط المريب للصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لفت انتباه الأجهزة الأمنية التي تعقبت الصفحة، وتبين قيام 3 أشخاص بإدارتها، وأنهم يشكلون فيما بينهم تشكيلا عصابيا لتزوير كل الأوراق الرسمية والشهادات الجامعية فتم تعقب المتهمين وضبط أحدهم في مدينة طنطا أثناء تسليم شهادة مزورة لأحد الزبائن.

وكر الإسكندرية

وكشفت التحريات أن المتهمين يزورون الشهادات الجامعية للراغبين مقابل مبالغ تبدأ من 6 آلاف جنيه للشهادة وبرسوم توصيل تبدأ من 1000 جنيه، وأنهم تخصصوا في تزوير كل الشهادات والأوراق الرسمية في وكر عبارة عن شقة بالإسكندرية

موانع قانونية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية بكل أنواعها عن طريق إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» واستخدامها في الترويج لتلك المحررات المزورة على المواطنين راغبي الحصول عليها والذين تحول الموانع القانونية من حصولهم على تلك المحررات بالطرق المشروعة بمقابل مادى.

اعترافات المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف أحد المتهمين وأمكن ضبطه حال تواجده بمدينة طنطا بالغربية، وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزته على 2 شهادة تخرج مزورة منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية «مقلد» وأكلاشيه «مزور» منسوب لإحدى الجهات الحكومية و 2 هاتف محمول، وبمناقشته أقر بأنه يوصل المحررات المزورة إلى العملاء بمقابل مادي، كما أضاف بممارسة ذلك النشاط الإجرامي بالاشتراك مع آخر.

برامج وحسابات بنكية

وتم بإرشاده عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ضبط المتهمين الآخرين حال تواجدهما بمسكن أحدهما بمدينة برج العرب بالإسكندرية وتبين أن لأحدهما معلومات جنائية وضُبط بحوزتهما عدد من شهادات «التخرج وبيانات درجات وشهادات قيد ميلاد ومزاولة مهنة» وعدد من كشوف الحسابات البنكية و2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما و3 هواتف محمولة «بفحصهم فنياً تبين أنها تحتوي على العديد من المحادثات والشهادات وعدد من بصمات أختام شعار الجمهورية وبصمات الأكلاشيهات وعدد من الكارنيهات والبرامج الدالة على نشاطهم الإجرامي»، وبمواجهة المتهمين أقروا جميعاً بممارستهم النشاط الإجرامي.