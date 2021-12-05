قوانين دعمت «قادرون باختلاف»: بطاقة لخدمة 13 مليون وتغليظ عقوبة التنمر

أشاد نواب باحتفالية «قادرون باختلاف»، التي أطلقت اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أنه تم إصدار العديد من التشريعات الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة الماضية، أبرزها قانون تغليظ عقوبة التنمر، وإطلاق بطاقة الخدمات الذكية.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعيا ورياضيا كان على رأس أولويات الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن إصدار قانون عام 2018 حلقة جديدة من حلقات دعم هذه الفئة التي تؤدي دوراً هاما في المجتمع، مؤكدا أن الحقوق الدستورية لذوي الهمم تم التعبير عنها في قوانين.

وقال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدراسة إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، تعتبر نقلة نوعية في دعم حقوق ذوي الهمم في مصر، مشيداً بهذا التوجه، وأوضح أن يستلزم إجراء تعديل تشريعي في قانون الأحوال المدنية.

تغليظ ععقوبة ذوي الإعاقة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تحارب التمييز ضد موطنيها، وأن الأشخاص من ذوي الإعاقة يلقون تحت حكم الرئيس السيسي العديد من الامتيازات، وتم دمجهم في المجتمع بصورة رئيسية، حتى أصبحت مصر في مقدمة الدول الداعمة لذوي الهمم.

تشريعات في مجلس النواب

ومن جانبها أكدت النائبة شيرين عليش، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم، تأتي ضمن حلقة جديدة لدعم ذوي الهمم في المجتمع المصري، والتأكيد على رعاية الدولة لحقوقهم، تنفيذيا وتشريعا.

وأضافت أن إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة عام ٢٠١٨، في الفصل التشريعي السابق، يعد أحد المكاسب الرئيسية لفئة كبيرة داخل مصر، واستجابة للحقوق التي نص عليها الدستوري المصري 2014، وأوضحت أن الموافقة النهائية من مجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي على تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، مكسب جديد، حيث أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة مغلظة، للحد من بعض صور الانتهاكات التي شاهدناها في أوقات سابقة.

وأشادت النائبة بدور ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات، الفنية والموسيقية والرياضية والسياسية أيضا، مشددة على أن ذوي الهمم أصبحوا يشعرون بثقة كبيرة فى أنفسهم خلال عهد الرئيس السيسي، بصورة غير مسبوقة.

احتفالية قادرون باختلاف

و أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان مهتم بتمكين ذوي الهمم من خلال التشريعات المختلفة، مشيداً بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تنظيم مؤتمر خاص بهم سنويًا تحت عنوان «قادرون باختلاف»، فضلاً عن دعوة بعض ممثلي ذوي الهمم في الفعاليات المختلفة مثل مؤتمرات الشباب ومنتديات شباب العالم.

وأضاف «عمار»، أن تسمية عام ٢٠١٨ عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة كان تعبيرا عن اهتمام الدولة بتمكينهم، بجانب إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وإنشاء أكاديمية تدريب عالمية للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك لتؤهلهم للتعيين في الوظائف، وطرح الدولة «بطاقة الخدمات المتكاملة» وهي بطاقات يستفيد منها 13 مليون شخص من ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم في القانون من تأمين صحي ومعاش وتوفير فرص عمل.