وزيرة التضامن: 5 مليارات جنيه سنويا دعم نقدي لذوي الإعاقة.. ميغلاش عليهم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه أصبح يتم اعتماد التقارير الطبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفيات القوات المسلحة ومستشفيات الشرطة، كما أن الشرطة تتابع عن كثب جرائم التنمر بذوي الاحتياجات الخاصة بعد ما وزارة العدل ساهمت في اطلاق القانونين، وزارة الداخلية تتابع معانابرامج التنمر والعنف ضد القادرين باختلاف، واستكمال التحريات بسرعة لإنصافهم.

وأضافت "القباج"، خلال احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه اصبحت هناك سيارات متنقلة تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة، كما أن وزارة الداخلية اعدت دليل خدمات بطريقة برايل واستخراج بطاقات الرقم القومي مجاني في اسبوع الاعاقة، واصبح الطفل يكبر ويصبح شاب يخرج لسوق العمل ويحتاج اجراءات من الحماية الاجتماعية والرعاية، وهي دور وزارة التضامن.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي تتصدر في اجراءات الحماية الاجتماعية والرعاية، لكن أيضا مع الوزارات الشريكة، "عملنا ميكنة لمنظومة الخدمات المتكالمة اللي اقرها القانون، لاستخراج اكتر من 800 الف بطاقة حتى تاريخة ويتم استكمالها بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان والمستشفيات العسكرية، وقدمنا دعم نقدي لميلون فرد يكلفنا 5 مليار جنية سنويا، لكن مش غالي عليهم، واستفادة 170 الف من طلاب المدارس والجامعات من منح واجهزة تعويضية واجهزة تكنولوجية".