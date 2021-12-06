حظك اليوم برج الثور الاثنين 6-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج الثور إلى أن يكون كريمًا مع الأشخاص من حوله، وهو يهدف بهذا إلى أن يجعل علاقاته طويلة الأمد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمدك بروح عملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

تميل اليوم نحو الاستمتاع بالحياة التي عملت جاهدا لبنائها.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.