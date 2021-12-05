حظك اليوم برج الثور الأحد 5-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بأنه يهتم بالآخرين والعمل على إرضائهم، ويعد أبرز مميزات وصفات مولود برج الثور، كما أنه يتمتع بشخصية تملك قلبا كبيرا محبا لجميع من حوله.

وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

الوضع الفلكي يجعلك اليوم قادرا على مقاومة الضغوط، وتقوم بأعمال مميزة في حياتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

رغم الضغوط، فينوس والقمر بمنزل الحظ يدعمانك ويمنحانك تحسنا معنويا ملحوظا وتشعر بالقوة.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.