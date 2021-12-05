تدشين مبادرة تتيح للأطباء المصريين في الخارج المشاركة في «حياة كريمة»

مبادرة جديدة أطلقتها وزارتا الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والصحة والسكان، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للأطباء المصريين المقيمين في الخارج، للمشاركة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك عن طريق إسهاماتهم وجهودهم الطبية في أثناء فترات تواجدهم داخل مصر.

مبادرة تتيح للأطباء المصريين فى الخارج بالمساهمة في حياة كريمة

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، قد أعربت عن اعتزازها بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة من أجل المبادرات التي يتمّ تدشينها خارج حدود الوطن خاصة مع الأطباء المصريين في الخارج من أجل مبادرة «حياة كريمة»، كما أشارت وزيرة الهجرة إلى التعاون في عدد من المجالات ذات الشأن المشترك.

استمارة تسجيل بيانات الأطباء المصريين بالخارج

وأوضحت وزيرة الهجرة أنّ إطلاق المبادرة جاء استجابة لطلب الأطباء بالخارج في إطار جهودهم ومساهماتهم التطوعية التي يقدمونها للوطن، ورغبة منهم في المشاركة في المشروع القومي، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، مشيرة إلى أنّه تمّ الاتفاق على طرح استمارة تسجيل بيانات الأطباء المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمشروع القومي «حياة كريمة».

وقالت وزيرة الهجرة، إنّه بمجرد إطلاق استمارة تسجيل بيانات للأطباء المصريين المقيمين بالخارج والراغبين في المشاركة بالمشروع القومي «حياة كريمة»، حينها سيبدأ تفعيل المبادرة، ولفتت إلى أنّ الاستمارة تشمل تسجيل بيانات الأطباء، والتخصص الطبي، والدرجة العلمية، ودولة الإقامة، وموعد تقريبي لزيارة مصر، مع تأكيد الرغبة في المساعدة بالقوافل الطبية التي تتضمن جراحات أو كشوفات طبية.

وزير للتعليم العالي يرحب برغبة الأطباء المصريين في الخارج

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قد أعلن ترحيبه برغبة الأطباء المصريين بالخارج، في دعم أبناء وطنهم في مشروع «حياة كريمة».