أماكن انتشار القوافل المجانية للصحة الإنجابية حتى الجمعة ضمن حياة كريمة

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية أماكن انتشار القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، في إطار مبادرة «أيامنا أحلى» حتى الجمعة المقبلة الموافق 10 ديسمبر الجاري، والتي تأتي ضمن القوافل الدورية التي تنظمها الوزارة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، حيث توفر الخدمات الطبية وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات المنتفعات من خلال أخصائيي تنظيم الأسرة والنساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة، وذلك ضمن القوافل التي تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى المستهدفة، بدعم من الحكومة الكندية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

خريطة انتشار القوافل المجانية للصحة الإنجابية حتى الجمعة المقبلة

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» أماكن تواجد القوافل الطبية، والأيام المخصصة لكل حتى الثلث الأول من الشهر الجاري، والمحافظات المقرر انطلاق القوافل بها، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة ومبادرة حياة كريمة على مدار الساعة، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ تبدأ القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة السويس بقرى «السادات، العبور، حي الكويت» التابعة لمركز الأربعين، خلال أيام 7 و8 و9 ديسمبر.

ـ تنطلق القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة بورسعيد بقرى «العاشر، الرضوان، السلام» خلال أيام 7 و8 و9 ديسمبر.

المحافظات المستهدف إطلاق القوافل بها على مدار شهر ديسمبر

وتستهدف القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية، محافظات (القاهرة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر)، خلال شهر ديسمبر الجاري مع توفير كل الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع القوافل، بالإضافة إلى الكشف على الأطفال ومتابعة الحمل وتقديم خدمات المشورة لرفع الوعي الصحي عن خدمات ووسائل تنظيم الأسرة ومردودها الإيجابي على صحة الأم والطفل، وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.