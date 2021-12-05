المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم «اتمسك بـ33 لفافة هيروين»

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛، لإدانته بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيه، وسلاح أبيض مطواة بغير ترخيص.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، ومحمد المندراوي، وأمانة سر رفاعي فهمي، وحسام كمال.

هيروين وسلاح أبيض

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 6875 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 1072 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، أن المتهم « محسن.و» 36 عامًا، عامل، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما أوضحت التحقيقات أن المتهم أحرز، بغير ترخيص، سلاح أبيض «مطواة» وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ويكون قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالقانون بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل الأول، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

تحريات المباحث

واستمعت النيابة العامة خلال مرحلة التحقيقات التي أجرتها في الدعوى، لعدة شهود إثبات على رأسهم نقيب شرطة يعمل معاونا لمباحث منشأة ناصر، الذي قال إنه حال مروره لملاحظة الحالة الأمنية، شاهد المتهم ممسكًا سلاحا أبيض «مطواة» فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافات هيروين وهاتف ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح المضبوط معه للدفاع عن تجارته.

وتحت بند ملاحظات النيابة العامة بأمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، جاء تقرير المعمل الكيماوي، والذي بيّن أن المضبوطات عبارة عن 33 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وهو المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه 27,40 جرام، وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهم، أمرت محكمة النيابة العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت بحقه الحكم المتقدم.