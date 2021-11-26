ضبط 8 كيلوجرامات هيروين مخبأة في سيارة بالإسماعيلية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، نشاط أحد العناصر الإجرامية، تخصص في نقل وتهريب مخدر الهيروين من محافظة الإسماعيلية، إلى عملائه بمحافظات الجمهورية، فضلًا عن قيامه بإعداد مخازن سرية بإحدى السيارات لإخفاء المواد المخدرة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تقنين الإجراءات واستهداف المتهم

وعقب تقنين الإجراءات واستهدافه، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، وبحوزته 32 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 8 كيلو جرامات، كانت مخبأة بمخازن سرية بالسيارة المضبوطة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1,200,000 مليون ومائتان ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.