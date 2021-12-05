حقيقة منع دخول الطلاب غير المسددين للمصروفات من الامتحانات بالجامعات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022 في مواعيدها المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وفقاً للخريطة الزمنية، وأنه لا يوجد أي قرارات للتأجيل أو التبكير، مؤكدين أن الامتحانات ستنطلق في مواعيدها المحددة يوم 15 يناير المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، بجانب التأكيد على ضرورة أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقاً للمناهج الدراسية المقررة على الطلاب.

الجامعات: نسب التطعيمات ستصل لـ 99% قبل انطلاق الامتحانات بمختلف الجامعات

وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات للفصل الدراسي الأول في موعدها، نافياً ما تردد عن تحصيل مصروفات إضافية من الطلاب قبل الامتحانات نظير الاختبارات المميكنة، مؤكداً أنه سيتم الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي بشأن منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من التطعيم.

الجامعات: الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها

ومن جهته، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الامتحانات المتعلقة بالميدتيرم تسير بصورة منتظمة وهادئة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً أنه جرى تطبيق قرار منع أي طالب من دخول الامتحانات غير حاصل على تطعيم لقاح كورونا.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة منع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدين أنه لن يمكن منع دخول أي طالب للامتحانات بسبب المصروفات، وأن أي طالب متعثر يمكنه التوجه لمكتب رعاية الشباب وتقديم الأوراق اللازمة للإعفاء من المصروفات، موضحة أن قرار المنع من امتحانات الفصل الدراسي الأول يسري على غير المطعمين بلقاح كورونا فقط «كوفيد 19».

وتابعت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار منع الدخول لغير المطعيمن للقاح كورونا للامتحانات إيجابي سيسهم في رفع نسب التطعيمات لأعلى من 99% بمختلف الكليات قبل أعمال الامتحانات، وهو ما سيحقق المعدلات المطلوبة لمواجهة المرض.